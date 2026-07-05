華信航空申請停飛花蓮航線　民航局證實：檢視資料中

▲華信航空申請停飛花蓮航線。（圖／華信航空提供）

記者周湘芸／台北報導

國內線票價26年沒調整，導致部分航線持續虧損，華信航空近日向民航局提送申請停飛台中、高雄往返花蓮航線，民航局表示，已收到業者函報資料，正檢視相關資料中。

華信航空董事長陳大鈞表示，花蓮航線長期虧損，高雄-花蓮搭載率僅2成，台中-花蓮約3成，即便推出打折票價，也難以提升載客率，過去更曾有一班只載5人，等同飛一班賠一班，即便有補助也是虧損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同樣是東部，他指出，雖然台北-台東也是虧損，但至少載客率還有4、5成，代表需求仍在。花蓮有台鐵、公路等其他交通工具，並非無法取代，在需求不高的情況下，希望主管機關同意停飛。

陳大鈞表示，近日已向民航局提出申請，停飛台中、高雄往返花蓮航線，待民航局審核核准，還需公告2個月，但過程中可能會被要求補件、更改資料等，因此無法預估確切時程。

他也說，外島航線有不可取代性，因此不會申請停飛，未來若停飛花蓮航線，依不同季節特性，可將多的量能移往外島航線增班，以現況來看，是金門航線需求最高。

對此，民航局表示，已收到華信航空函報暫停飛航「高雄–花蓮」及「台中–花蓮」航線資料，正檢視業者所提說明資料中。