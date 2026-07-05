不是被叫姐！00後新人「1叫法」她傻眼了　網愣：還沒斷奶嗎

▲新人叫原PO媽媽。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

新人都會如何稱呼前輩呢？近日一名女網友發文透露，公司近期來了一位年輕女同事，對方不僅常因兩人年紀相差5歲，而屢次稱呼她為媽媽，甚至在工作群組交辦事項時，總愛把第一人稱改為「自己的名字」，讓她感到十分心煩，最後索性直接換工作。貼文曝光後，引起討論。

被00後妹妹喊媽

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這名女網友在Dcard上，以「誰被叫媽咪會開心==」為標題發文。原PO表示，公司近期來了一個00後的妹妹，兩人不過相差5歲，但對方卻問她，能不能叫她「ㄇㄚˇㄇㄚˊ」。原PO委婉拒絕後，新人卻依然故我，一直叫她「媽咪」。

群組發言愛用本名

除了稱呼問題，原PO指出，該新人平時在公司群組討論事情時，總習慣以自身名字代替「我」來發言，不論是討論午餐、專案進度或確認行程，對方都會用自己的名字來代替「我」。對於新人的行徑，讓原PO實在忍不了，還好現在已經找到新工作了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「也太沒禮貌了吧，只大5歲我都不敢喊姐了，喊媽媽是啥鬼」、「大5歲怎麼了，好像她多小一樣」、「之前遇到一個27歲的女生，一直到處說超過30歲的人好老」、「很像我國高中會玩的家族遊戲，我當阿公」、「我看了什麼，是還沒斷奶嗎」、「當學生的時候有人是會這樣叫啦，但在公司這樣超噁」。