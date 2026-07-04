誰掉的？國道驚現「暗器」害慘15車集體爆胎　警急追查

▲國1北196K鐵條製品掉落害15輛車慘爆胎。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號北上196.7K彰化路段昨（3）日晚間發生重大行車驚魂，一支條狀鐵製品不明原因突掉落於中線車道，導致後方多輛來車閃避不及，輾壓造成15輛轎車及貨車爆胎或底盤受損。國道公路警察局第三公路警察大隊獲報後迅速到場處理，並於半小時內排除障礙、恢復全線通行，所幸整起事故未釀成人員傷亡。

據國道三隊調查，這起罕見的集體爆胎事件發生於昨晚7時04分許，掉落物為一支長條狀鐵製構件，橫躺於北上196.7公里處彰化路段的中線車道。由於夜間視線較差，後方車輛發現時已難以閃避，接連輾過尖銳鐵條，瞬間造成多部車輛輪胎爆裂、鋁圈變形，甚至有車輛底盤遭刮傷。事故現場一片凌亂，破碎胎皮散落車道，警方立即封閉部分車道進行清理，並於晚間7時30分排除完畢。

▲國1北196K鐵條製品掉落害15輛車慘爆胎。（圖／國道警方提供）

警方初步研判鐵條應為大型車輛所掉落，正全力比對過往車流，追查肇事車輛。國道三隊同時嚴正呼籲，駕駛人載運貨物時，務必確實覆蓋帆布、捆紮牢固，避免物品滲漏、飛散或脫落，否則不僅威脅其他用路人安全，更將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。