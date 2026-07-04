營業第二天！玉里臭豆腐碧潭店「遭環保局開單」　不改最重罰300萬

▲碧潭的玉里臭豆腐才剛風光開幕，環保局就已上門稽查。（資料照／記者項瀚攝）



記者柯振中／綜合報導

玉里橋頭臭豆腐名店碧潭店3日熱鬧開張，怎料才營業2天，4日環保局人員就已上門稽查，讓正在排隊的民眾看傻眼。環保局人員對此則表示，此次查出「廢棄物貯存區未依規定標示」的疏失，已經依法告發，若未改善的話，最重可罰300萬元。

碧潭店風光開幕！環保局火速上門稽查告發

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這間玉里橋頭臭豆腐今年年初受到極大討論，起因是位在台北市中山區的分店因為臭味飄散，導致周圍住戶被臭到崩潰，甚至有女住戶崩潰拔髮。事件經過發酵以後，環保局還開出58.5萬元的罰鍰。

玉里橋頭臭豆腐因此聲名大噪，後續有民眾發現，該店在新店碧潭選址掛上招牌，準備再開一間分店，怎料3日才剛風光開幕，4日就有環保局人員主動上門稽查，並且查出「廢棄物貯存區未依規定標示」的疏失，已經依法告發，後續若未改善的話，最重可處300萬元以下罰鍰。

民眾看法兩極！環保局強調將加強稽查

此外，對於碧潭店的開幕，附近的住戶反應不一，有些人認為能明顯聞到臭味，也有人覺得還好、可能需要一段時間，才會愈來愈臭。針對這次的舉發，環保局表示，後續會加強稽查頻率，若是發現違規的情事，將依法查處。