快訊／3縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署針對3縣市發布豪大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（4日）晚至明（5日）晨南投縣山區有局部大雨或豪雨，南投地區及台中、苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨地區：南投縣

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大雨地區：苗栗縣、台中市、南投縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署報天氣粉絲團表示，明天（5日）持續受太平洋高壓影響，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，台東及恆春半島偶有零星下雨機會，到了中午過後，中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北山區有局部大雨發生的機率，若在這些地方活動，下午出門建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，西半部及宜蘭高溫普遍來到32至35度，花東也有30到31度，尤其大台北盆地、中南部內陸與近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36至38度左右，各地紫外線偏強，中午前後可能來到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分，而各地低溫約26至29度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，27至32度，金門晴時多雲，27至31度，馬祖晴時多雲，28至31度。

第10號輕度颱風梅莎（國際命名：MAYSAK）今下午2時中心位於鵝鑾鼻西方1350公里之處，對台灣天氣無直接影響；另外第9號強烈颱風巴威（國際命名：BAVI）下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3360公里之海面上，距離台灣仍非常遙遠，持續沿太平洋高壓南側偏西移動，後續有增強且暴風圈增大的趨勢，預估強颱巴威下周後半段將影響到台灣附近天氣，氣象署會密切關注，請留意後續最新颱風資訊。

資料來源：氣象署、報天氣 - 中央氣象署