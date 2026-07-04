靈鷲山親子學佛體驗營登場　60位親子歡喜體驗佛法之美

▲「佛陀牽著我們的手」親子學佛體驗營，60位親子跟著佛陀大手牽小手，啟動歡喜學佛的愛能量。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

原來學佛這麼有趣！今天（4日）暑假的第一個週末，靈鷲山慧命成長學院在台北講堂舉辦「佛陀牽著我們的手」親子學佛體驗營，60位親子齊聚一堂，透過生動的戲劇與故事演繹、繪畫創作與互動遊戲的多元課程，跟著佛陀大手牽小手，啟動親子一起歡喜學佛的愛能量，充滿歡笑與感動的佛法旅程精彩、嶄新而獨特，體驗式學習讓親子在歡笑與陪伴中，感受佛法走進生活的溫暖力量。

活動由靈鷲山慧命成長學院副院長寶髻法師帶領全球心寧靜教師與龍樹生命和平教育中心的EPL青年，共同規畫課程與授課，活動對象是國小一年級至六年級學生及家長，透過體驗佛門行儀、學習三好生活禪和佛陀的慈悲與智慧，認識佛法也重新看見彼此。

▲孩子們演技大爆發獲得滿堂彩，童言童語說著學習和生活中種種煩惱，全場掌聲不斷。

台北講堂監院法昂法師感恩父母帶孩子一起學佛，學佛是生活化的學習，不嫌早也不嫌晚，親子學佛營大手牽起小手，彼此願意用感恩的眼光彼此看見，從佛陀的故事到觀音的慈悲，從認識自己到理解家人，在孩子未來的人生種下啟發的善種子，更讓愛與善念在每個家庭悄悄生根。

佛陀故事搬上舞台 親子同遊覺悟之路

活動在「快樂菩薩相見歡」中揭開序幕，小青老師透過小木魚、鈴、手搖鼓和頌缽4種法器，讓子孩子跟佛陀打招呼，啟動覺知和親子間的趣味，寶髻法師以生動活潑的方式介紹菩薩的四威儀，帶領親子培養專注與覺察，孩子們在問訊、合十與禮佛的過程中，學習尊重與感恩，也學習菩薩「行如風、立如松、坐如鐘、臥如弓」的智慧，更透過行禪和寧靜一分鐘口訣的通關密語，建立團隊默契。

▲親子席地而坐共同創作屬於自己的「千手觀音」，用畫筆描繪生活中守護自己的人。



活動亮點之一《菩提樹下的覺悟－佛陀的故事》，由穎琳老師與青年志工以兒童即興劇形式呈現佛陀一生的重要歷程，從誕生、出家、苦行到菩提樹下成道，透過角色扮演與互動體驗，引領親子走進佛陀的生命故事。孩子們目不轉睛觀看，他們不只是觀眾，更化身老人、病人、修行者、五比丘及魔軍等角色，在參與中理解人生的老、病、死、苦，以及佛陀找到解脫煩惱的方法。

孩子們演技大爆發獲得滿堂彩，童言童語說著學習和生活中種種煩惱，全場掌聲不斷。故事後的有獎徵答現場搶答互動熱烈，當主持人提問「佛陀在哪裡覺悟？」孩子們異口同聲回答：「菩提樹下！」展現滿滿學習成果，也讓佛陀的故事在歡樂氛圍中深植心中。

▲寶髻法師帶領親子禮佛、行禪，學習佛門禮儀和菩薩的智慧。

人人都是觀音 親子創作畫出最美的愛

中午的過堂體驗同樣令人印象深刻，大家依序念佛號入座，在台北講堂監院法昂法師帶領下供養與結齋，體驗佛門用餐威儀，法師提醒大家，每一粒米飯都來自無數人的辛勞，要學習珍惜與感恩，帶著感恩心用餐就是對生命最好的尊重。許多家長驚訝地表示，平常吃飯總要三催四請的孩子，竟能專注安靜地用餐，也更加珍惜食物。

「觀音菩薩就是你－親子感恩創作」課程，更讓許多家庭深受感動。家長與孩子席地而坐，共同創作屬於自己的「千手觀音」，用畫筆描繪生活中守護自己的人，一雙雙彩繪的手，象徵無所不在的愛與關懷。

▲台北講堂監院法昂法師感恩父母帶孩子一起學佛，學佛是生活化的學習，不嫌早也不嫌晚。

有孩子分享：「我要當媽媽的觀音菩薩，幫她分擔家事。」一句簡單的話，讓在場家長紅了眼眶。也有家長感動表示，透過活動才發現，孩子一直把父母的付出記在心裡。原來觀世音菩薩就在彼此身邊，這樣的交流，讓彼此重新連結，也讓愛重新流動。完成創作後，一幅幅充滿童趣與溫暖的作品，張貼在講堂牆面上，宛如一座愛的畫展。

歷經一天的學習與陪伴，活動最後以「點亮心燈．圓滿供養」畫下溫馨句點。點點燈光匯聚成溫暖光海，將累積的感動與願心化為祝福，象徵一顆顆善念正在萌芽，也代表佛法智慧持續在人人心中傳遞。8月22、23日還有1場2天1夜的課程，邀請您和孩子在山海環繞的靈鷲山無生道場，享受大自然的身心靈之旅，感受佛教清淨的修行生活體驗。