暑假搭桃捷玩青埔　桃捷串聯沿線生活圈 7/4起推A19限量一日票送好康

▲暑假搭桃捷玩青埔，桃捷串聯沿線生活圈，推A19限量一日票送好康。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假旅遊旺季，除了出國旅行，不妨搭上桃捷來趟青埔輕旅行！桃園捷運攜手Global Mall桃園A19推出限量「一日票在手，A19玩好久」聯名票券，串聯購物、美食、藝文及親子景點，聯名票限量1,000套，7月4日起至12月31日於桃園捷運全線車站（A20站除外）販售，邀請民眾搭上機捷，發掘青埔更多好吃、好玩又好拍的景點。

▲暑假搭桃捷玩青埔，桃捷串聯沿線生活圈，推A19限量一日票送好康。（圖／桃捷提供）

桃捷公司表示，近年持續推動沿線生活圈經營與異業合作，結合觀光、文化、休閒及商業資源，鼓勵民眾以大眾運輸方式深度探索桃園。本次聯名票以桃園捷運列車、Global Mall桃園A19及青埔城市意象為設計元素，打造專屬紀念票券，並結合來店禮及購物優惠，讓旅客搭乘機捷即可輕鬆規劃一日遊行程。

A19桃園體育園區站與Global Mall桃園A19共構，旅客出站即可直達商場，周邊鄰近桃園市兒童美術館、青塘園生態公園、樂天桃園棒球場及桃園會展中心；再串聯A18站Xpark水族館、華泰名品城及置地廣場，以及A17站橫山書法藝術館等熱門景點，形成兼具藝文、休閒、運動、美食與購物特色的青埔生活圈。

▲Global Mall桃園A19。（圖／桃捷提供）

民眾可搭乘機捷輕鬆暢遊沿線景點，免去開車塞車與尋找車位的不便，把握暑假期間，來趟輕鬆自在的桃園小旅行。聯名票每套售價299元，內含桃捷一日票、環球A19百元抵用券及限定來店禮兌換券，限量1,000套，7月至9月推出限量「旅行收納壓縮袋」，10月至12月則推出「Doraemon獨家限定行李束帶」，兩款來店禮各限量500份，送完為止。