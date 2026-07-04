基隆親水季「暖暖親水2.0」登場　全新戲水設施陪親子歡度暑假

▲基隆親水季開幕，暖暖親水公園全面升級迎暑假人潮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

炎炎夏日正式到來，基隆市政府今天（4日）舉辦「2026基隆親水季－暖暖親水2.0」開幕活動，正式啟用全新改造完成的暖暖親水公園。基隆市長謝國樑親自與市民朋友手持水槍同樂，和大小朋友展開歡樂水槍大戰，為今年親水季揭開序幕。活動自7月4日起至8月30日止，邀請民眾前往暖暖親水公園戲水消暑，享受歡樂夏日時光。

謝國樑表示，今年基隆親水季以「暖暖親水2.0」為主題，首度開放完成全面升級的暖暖親水公園，打造更安全、更舒適的親水空間。園區戲水設施全面翻新，新增烏龜、清溪蟹及蘑菇等充滿童趣的造型噴水設施，同時改善更衣室、洗手間等公共設施，提供親子家庭更完善的遊憩環境。

除了硬體升級外，今年親水季也結合基隆市衛生局、暖暖圖書館、暖暖親子館及暖西非營利幼兒園等單位，共同規劃多元親子活動，包括親水闖關遊戲、文史走讀及戲劇互動表演，讓孩子在玩水之餘，也能透過寓教於樂的活動，留下充實難忘的暑假回憶。

謝國樑指出，市府持續推動城市親水環境建設，除暖暖親水公園完成升級外，也正積極推動百福親水公園，預計明年正式啟用，未來將打造更多優質親水空間，提供市民夏季休閒消暑的新選擇。

暖暖區長陳得林表示，今年開幕活動特別準備限量小水槍及飲品贈送現場民眾，邀請大小朋友一起體驗全新升級後的暖暖親水公園。親水季活動期間自7月4日至8月30日止，園區噴水設施每日開放兩個時段，分別為上午9時30分至11時，以及下午4時至5時30分；每週一及週五則進行設施清潔及換水作業，當日暫停開放，以維護戲水環境品質及民眾安全。

陳得林也提醒，為響應節能減碳並減少周邊交通負荷，建議民眾多搭乘大眾運輸工具前往，可搭乘台鐵至暖暖車站，或搭乘公車、客運抵達園區；自行開車者可將車輛停放於水源路水源橋下收費停車場，再步行進入園區。相關活動資訊、開放時間及最新公告，可至暖暖區公所官方網站及臉書粉絲專頁查詢。