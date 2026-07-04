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「西村塾」走入大溪　台日共探歷史城鎮的地域構想力

▲「西村塾」走入大溪

▲2026西村塾在大溪。（圖／木博館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026西村塾在大溪：地域構想力」交流講座，4日於大溪木博館武德殿舉行。活動邀請日本都市保存與文化資產研究的重量級學者西村幸夫教授來到大溪，與木博館、國內學者、地方居民共同展開深度對話，從歷史街區保存、地方文化治理到居民參與，交流臺日不同的實踐經驗，共同思考地方未來的發展方向。

大溪木博館陳倩慧館長分享博物館近年推動地方共學、文化行動及跨域合作的實踐成果，回顧木博館以博物館為平台，串聯居民、工藝師、學校與民間團體，逐步累積屬於大溪的文化治理經驗。

陳倩慧館長表示，文化資產保存不只是守護建築與街區，更重要的是透過持續的公共參與與跨域合作，讓地方居民成為文化傳承與未來發展的共同實踐者。未來木博館也將積極扮演平台角色，深化國際交流，連結更多國內外的夥伴，累積大溪的地域構想力、思考地方發展的可能性，讓文化成為地方永續發展的力量。

▲「西村塾」走入大溪

▲「2026西村塾在大溪：地域構想力」交流講座。（圖／木博館提供）

西村幸夫教授長年投入歷史景觀保存與社區營造，30餘年來持續關注臺灣文化資產保存與地方發展，帶動臺日文化資產保存經驗交流。近年於日本持續辦理的「西村塾」，以地方對話為核心，邀集地方工作者、研究者與居民共同討論城鄉保存及地域發展議題。

活動由台灣歷史資源經理學會秘書長丘如華主持開場，回顧多年來臺日文化資產保存交流的經驗。接著由臺北藝術大學建築與文化資產研究所黃士娟副教授以「大溪歷史街區：百年流轉與再生」為題，梳理大溪歷史街區保存與社區營造的歷程，從居民票選最美大溪街屋牌樓為起點，啟動大溪居民積極投入地方文化保存與公共事務，不僅保留了文化資產，更推動木博館的成立，基於過去經驗提出「大溪之寶3.0」的期待。

壓軸座談，西村幸夫教授以「地域構想力」為題，邀請黃士娟副教授和陳倩慧館長對談，對照日本歷史文化保存制度、公私協力及居民參與的經驗，並從大溪在地的街區空間管理、地方組織的營運、民俗社群形成獨特地方文化、木工產業的當代轉化等面向，探討與居民溝通的切入點、地方居民自主性的價值、工藝產業與生活文化的整合等，凝聚共同願景，形塑兼具文化厚度與永續發展的地域未來，凝聚地方共識，逐步實踐「大溪工藝之城」願景。

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