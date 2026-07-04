愛傳承關懷演唱會溫暖開唱　侯友宜：用愛讓社會更祥和

▲侯友宜頒贈感謝狀，肯定「愛傳承」長年推動公益的努力。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與台灣優質生命協會共同主辦的「2026愛傳承關懷演唱會」今天（4日）於市府開唱，邀集多位藝人登臺獻唱，為獨居長輩、弱勢家庭、身心障礙朋友及社福團體送上溫暖祝福。新北市長侯友宜親臨現場並頒贈感謝狀，肯定「愛傳承」長年推動公益的努力。

侯友宜說，台灣優質生命協會19年來不斷傳承，資深及年輕藝人一棒接一棒，深入社區、關懷長者與身障團體，讓愛的力量在新北不斷擴散。今天的演唱會除了讓大家欣賞經典歌曲，也是關懷的實踐與傳遞，用愛的力量讓社會更祥和，彼此間分享正向的力量。

侯友宜表示，看到許多長輩跟身障朋友願意走出家門參加演唱會，讓他非常感動；新北市也持續辦理老人共餐活動，並積極廣設銀髮俱樂部，希望長者多多走出家門與人互動，才能活得更快樂健康。

「愛傳承關懷演唱會」由台灣優質生命協會發起，至今邁入第19年，現任理事長由陳美鳳擔任。該協會多年來服務弱勢長輩，從生活陪伴到圓夢計畫，並以「優質生命的九個態度」作為公益精神，將仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔與自律，延伸為九項公益行動，邀請社會大眾一起把愛化為行動，讓更多需要陪伴的生命被看見與支持。