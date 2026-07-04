▲桃園「2026桃園青年盃華語辯論賽」正式啟動

▲桃園「2026桃園青年盃華語辯論賽」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局舉辦「Speak Out！2026桃園青年盃華語辯論賽」，4日在元智大學辦理「辯論明星秀暨發布記者會」，為系列活動正式揭開序幕。活動邀請6位具全國及國際辯論賽經驗的明星辯士同台，以「社群平台實施網路實名制是利大於弊／弊大於利」為辯題，從網路言論自由、資訊安全及公共利益等面向展開精彩攻防，展現辯論的深度與魅力。

青年局局長侯佳齡表示，本次賽事分為「學青組」及「社青組」，邀集大臺北及桃竹苗地區高中職、大專校院學生，以及對辯論有興趣的社會青年共同參與，並首度整合桃園市校園社團資源中心及中華思辨教育協會資源，規劃明星辯論秀、培力工作坊及正式競賽等系列活動。

▲桃園「2026桃園青年盃華語辯論賽」。（圖／青年局提供）

後續將辦理三場培力工作坊，課程內容涵蓋論點建構、質詢答辯及損益比較等辯論技巧，協助參賽者提升思辨與表達能力。8月將舉辦學青組及社青組正式賽事，歡迎對辯論及公共議題有興趣的青年踴躍報名，一起站上舞臺，以思辨交流觀點，讓更多好想法被聽見。

青年局期透過賽事打造青年交流思辨、關心公共議題的重要平台，鼓勵青年勇於表達想法、傾聽不同聲音，在理性對話中培養思辨能力，為桃園注入更多青年觀點與創新思維。