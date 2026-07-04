全國綠竹筍評鑑新北奪10項大獎　侯友宜：年產值17億元

▲青農江銘修榮獲全國產銷履歷組筍王，強調鬆土開挖和肥料管理的重要性。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

盛夏正是品嚐綠竹筍的最佳時節。新北市政府今天（4日）於臺北希望廣場舉辦「115年新北健康三寶-綠竹筍頒獎典禮暨展售會」，市長侯友宜親自頒贈賀匾與獎座，肯定獲獎筍農栽培技術，並表示會持續推廣「生活、生產、生態」的理念，讓新北農業永續發展。今年新北筍農在全國評鑑比賽表現亮眼，在15個核心獎項中贏得10個獎項，更連續4年獲得有機組及產銷履歷組的雙料冠軍。

侯友宜表示，新北市綠竹筍年產量1萬2000公噸，產值達17億元，尤其在每年全國綠竹筍評鑑比賽，新北市都名列前茅。今年在有機組、產銷履歷組更囊括冠軍、亞軍、季軍及優良獎。新北綠竹筍就是甜、脆、好吃，是新北健康三寶中非常重要的農產品之一。民眾可透過電商平台、實體店面訂購，同時市府也與多家知名餐飲業者合作推出綠竹筍料理，邀請大家在炎炎夏日享用新北最優良的綠竹筍。

▲擁有餐飲業背景的農夫陳國隆，榮獲「新北筍王」稱號，展現精益求精的職人精神。

農業局指出，今年市級評鑑有16區、100位農友參加。新北筍王陳國隆是67年次農友，種植綠竹筍約10年，他曾是廚師學徒和餐廳員工，因父親受傷返鄉繼承筍園。他將餐飲業的嚴格標準帶入農田，113年首次參加全國評鑑溯源組就奪冠，114年在新北筍王爭霸戰獲亞軍，今年更奪冠，展現職人精神。

在全國評鑑中，新北青農和老將聯手展現實力，全國產銷履歷組筍王江銘修是79年次青農，退伍後務農15年，江銘修說，種出好筍的關鍵是鬆土開挖的精準度和肥料管理。他重視前期有機肥料投入，並用「少量多餐」原則追肥，確保筍肉柔嫩。全國有機組筍王林森淋已是資深老農，自100年起堅持友善栽培，全程人工除草，不使用農藥。

今日現場同步舉辦為期2天的綠竹筍等農特品展售會，此外，為拓展行銷通路，市府今年特別與台北遠東香格里拉館外餐廳─望月樓、台北凱達大飯店、Junto同新派粵菜及饗賓集團─蔬食百匯果然匯等知名品牌合作，推出期間限定綠竹筍料理組合，餐點將供應至7月底或8月底，詳情可洽各餐廳。

▲為期兩天的新北綠竹筍展售會，在臺北希望廣場舉辦，展出來自新北市三峽、五股、八里及深坑的鮮採綠竹筍。