第一次辦護照免跑外交部了！　全台「這地方」就能申請

▲第一次辦護照不用跑外交部，任一戶政事務所就能送件，約14個工作天可領取。（圖／記者蔡玟君攝）



記者董美琪／綜合報導

暑假出國旅遊潮來臨，帶動護照申辦人潮增加，尤其是首次申辦護照的民眾使用內政部推出之「一處收件全程服務」，109年推行至今已累計受理突破128萬件。透過與外交部領事事務局跨機關合作，讓民眾不用再多處奔波，到鄰近戶政事務所就能完成申請流程。

內政部4日發新聞稿指出，過去首次申辦護照必須親自前往外交部領事事務局辦理，如今只要到任一戶政事務所送件，再透過超商、郵局、農漁會或網路銀行等方式繳交護照規費，即可完成申辦。待外交部審核並完成護照製發後，約14個工作天即可回原申辦戶政事務所免費領取，也能選擇自費郵寄到指定地點。

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▲第一次辦護照不用再跑外交部。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



內政部表示，「一處收件全程服務」透過跨部會系統整合，減少民眾往返不同機關的不便，也提升行政服務效率。未來將持續推動更多便民措施，貼近民眾需求。

戶政事務所受理「首次申請護照親辦一處收件全程服務」：

適用對象：在台設有戶籍且無急需使用護照的首次申請護照國民

不適用對象：

（1）在台無戶籍

（2）具僑居身分

（3）法定代理人為在台無戶籍國民、外國或無國籍人士、大陸地區人民、香港、澳門居民

（4）急需使用護照

（5）曾領有中華民國護照（含曾請領過未登載國民身分證統一編號之護照）

（6）受保護管束者，請直接向外交部領事事務局或外交部中、南、東部及雲嘉南任一辦事處申辦。

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