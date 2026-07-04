　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

第一次辦護照免跑外交部了！　全台「這地方」就能申請

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲第一次辦護照不用跑外交部，任一戶政事務所就能送件，約14個工作天可領取。（圖／記者蔡玟君攝）

記者董美琪／綜合報導

暑假出國旅遊潮來臨，帶動護照申辦人潮增加，尤其是首次申辦護照的民眾使用內政部推出之「一處收件全程服務」，109年推行至今已累計受理突破128萬件。透過與外交部領事事務局跨機關合作，讓民眾不用再多處奔波，到鄰近戶政事務所就能完成申請流程。

內政部4日發新聞稿指出，過去首次申辦護照必須親自前往外交部領事事務局辦理，如今只要到任一戶政事務所送件，再透過超商、郵局、農漁會或網路銀行等方式繳交護照規費，即可完成申辦。待外交部審核並完成護照製發後，約14個工作天即可回原申辦戶政事務所免費領取，也能選擇自費郵寄到指定地點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第一次辦護照不用跑外交部，全國任一戶政事務所就能送件，約14個工作天可領取。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲第一次辦護照不用再跑外交部。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

內政部表示，「一處收件全程服務」透過跨部會系統整合，減少民眾往返不同機關的不便，也提升行政服務效率。未來將持續推動更多便民措施，貼近民眾需求。

戶政事務所受理「首次申請護照親辦一處收件全程服務」：

適用對象：在台設有戶籍且無急需使用護照的首次申請護照國民

不適用對象：

（1）在台無戶籍

（2）具僑居身分

（3）法定代理人為在台無戶籍國民、外國或無國籍人士、大陸地區人民、香港、澳門居民

（4）急需使用護照

（5）曾領有中華民國護照（含曾請領過未登載國民身分證統一編號之護照）

（6）受保護管束者，請直接向外交部領事事務局或外交部中、南、東部及雲嘉南任一辦事處申辦。

延伸閱讀

線上申換護照資格再放寬！7／1起「符合3條件」民眾即可申換

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬
快訊／為郭明鑑風暴道歉　國泰投信總座張雍川請辭！
快訊／超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油　232品項一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

強颱巴威夾擊！「豪雨+大潮」恐襲濁水溪　四河分署全面戒備

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

強颱巴威夾擊！「豪雨+大潮」恐襲濁水溪　四河分署全面戒備

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

記憶體廠跨足文創產業　威剛董事會通過公開收購2.5萬張琉園股票

不斷更新／林立回歸火力全開！前役4安今敲兩分砲　一棒轟平悍將

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

相關新聞

線上申換護照資格再放寬！「符合3條件」即可申換

線上申換護照資格再放寬！「符合3條件」即可申換

外交部「有條件式線上申換護照」自2025年年1月1日起正式實施後，迄今已有逾11萬人透過此方式完成申換，廣獲民眾好評，領事事務局長鄭正勇今（30）日表示將再擴大適用對象，只要符合條件就能透過線上系統申辦護照。

不凍結護照預算了！　徐巧芯改主決議：希望未來能把ROC放大

不凍結護照預算了！　徐巧芯改主決議：希望未來能把ROC放大

徐巧芯不滿護照「Republic of China」字太小　提案凍結百萬預算

徐巧芯不滿護照「Republic of China」字太小　提案凍結百萬預算

迎接暑假出國潮！外交部籲提前安排申換護照　避免卡颱風停班課

迎接暑假出國潮！外交部籲提前安排申換護照　避免卡颱風停班課

川普護照來了　美國獨立250週年限量版曝光

川普護照來了　美國獨立250週年限量版曝光

關鍵字：

護照

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面