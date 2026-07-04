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強颱巴威「路徑逐漸收斂」！氣象粉專示警：暴風圈相當寬廣

▲▼巴威路徑逐漸收斂。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲巴威路徑逐漸收斂。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者柯振中／綜合報導

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據最新氣象預報資料研判，強烈颱風巴威此刻已確定將由台灣至沖繩之間的區間北轉。颱風論壇表示，預計下週五至週六將是巴威颱風距離台灣最近的時刻，雖然屆時颱風強度已過了巔峰時期，但仍具有一定實力，且無論最終近台強度為何，其暴風圈都一定相當寬廣。

北轉關鍵點決定風雨大小　石垣島宮古島間通過機率最高

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關於強烈颱風巴威的未來路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，目前仍待密切觀察的關鍵在於颱風具體的北轉點，這將直接決定台灣各地的風雨大小。颱風論壇指出，各國傳統及AI模式的最新預測，目前已經有慢慢收斂出共識的跡象。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，如果硬要在這時候提一個機率最高的路線，颱風中心在石垣島至宮古島附近北轉通過，可能是暫時機會最大的答案。颱風論壇強調，若是這樣的走法，配合巴威的強度及大範圍，北部與東半部會有不小的風雨感受。

先端智慧模型仍有數百里誤差　路徑微調風雨型態將大不同

針對氣象預報模型的侷限性，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即便科技發展迅速，民眾也別忘記，即便是Google AI模式，其七天的平均預報誤差仍高達600公里左右。颱風論壇認為，上述的暫時路線答案，未來仍有可能變動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」最後提醒，強烈颱風巴威的路線哪怕只是稍微偏移，全台灣各地的實際風雨狀況就會完全不同，目前的預報資料僅是作為參考，但隨著颱風逐步逼近，民眾仍須持續密切觀察。

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