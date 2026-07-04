嗆被霸凌女老師「不服歡迎提告」炎上　北市教育局急發聲明道歉

▲嗆「歡迎提告」引發爭議，北市教育局急發聲明道歉，坦言回應不當。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市太平國小陳姓校長遭控霸凌張姓女老師，案件經北市教育局數月調查後不成立，張姓女老師的丈夫質疑教育局涉嫌洩密、包庇陳校長，不料北市教育局竟回應「歡迎提告」，引發爭議。對此，北市教育局4日再度發布聲明，坦言新聞聯絡人當時的回應「不恰當」，對造成當事人誤解及困擾致歉，也強調會檢討相關責任。

認「歡迎提告」失當 教育局致歉將究責

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北市教育局4日表示，針對媒體報導教育局對陳校長疑涉職場霸凌基層教師一案，新聞聯絡人回應「歡迎提告」一事，回應確實不恰當，也非本局立場，將檢討責任，也對造成當事人誤解及困擾致歉。

教育局重申，對於任何形式的校園霸凌與職場霸凌，教育局均嚴肅看待，秉持「零容忍」的絕對標準與嚴正立場。針對這場霸凌案，教育局在接獲申訴後，已依法定程序組成包含外部專業人士在內的調查小組，秉持客觀公正、毋枉毋縱的原則進行慎重處理。

教育局指出，知悉張姓女老師住院後，已立刻請駐區督學了解情況，並表達希望到院慰問之意，後續也會持續關心當事人的康復狀況。教育局也理解當事教師在過程中所受的壓力與家屬訴求，若當事人對結果不服，將尊重並保障依法提出救濟的權利，確保教師權益。