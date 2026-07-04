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夏日盛宴！2026宜蘭童玩節開幕　18國團隊齊聚、4層樓滑水道清涼爆棚

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2026宜蘭國際童玩藝術節今（4）日在冬山河親水公園盛大開幕，今年以「森歷其境」為主題，打造充滿想像力的童玩森林樂園。開幕典禮安排歡樂迎賓踩街、馬戲秀以及《魔幻森林的童玩盛宴》等精彩演出，並由韓國正宗塗鴉秀繪製已故「童玩節重要推手」蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父肖像，隨後由蘭陽舞蹈團以舞致敬；接著各國演出團隊代表輪番上台Say Hello，最後與會貴賓啟動儀式，和現場觀眾一同開啟童玩森林之旅！

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

今年邁入第31年的宜蘭童玩節，開幕暖場由《童玩森林動物奇遇記》遊園踩街，以及「九涉製作」帶來精彩的現代馬戲秀揭開序幕。宜蘭童玩節靈魂人物義大利籍秘克琳神父，今年辭世享耆壽91歲，開幕典禮特別安排韓國塗鴉秀，驚喜呈現秘克琳神父肖像畫；接著播放紀念影片，回顧秘神父用精彩的一生，讓世界來到宜蘭，而宜蘭也因此被世界看見；隨後蘭陽舞蹈團演出義大利舞曲，透過充滿喜樂的舞蹈獻舞秘克琳神父。

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

緊接著《魔幻森林的童玩盛宴》則由瑪嘎巴嗨文化藝術團、曼加非洲戰鼓、勒巴彥文化藝術團及果然劇團聯手演出，透過音樂、舞蹈與戲劇呈現森林世界的奇幻魅力，呼應今年主題精神。隨後來自捷克、關島、菲律賓、波蘭及美國等國際民俗藝術團隊也依序登台用不同國家語言向觀眾問候。

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

最後啟動儀式，宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭縣議會議長張勝德、縣長林姿妙等貴賓，共同澆灌小樹苗慢慢變成大樹，宣告2026宜蘭國際童玩藝術節「森歷其境」正式開幕，也象徵充滿歡樂、創意與探索的童玩森林旅程啟航。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，宜蘭國際童玩藝術節多年來深受國內外遊客喜愛，不僅是臺灣最具代表性的暑期大型節慶活動之一，更是推動國際文化交流的重要平台。今年以「森歷其境」為主題，在「遊戲」、「演出」、「交流」與「展覽」四大核心主軸下，融合森林意象與童玩精神，打造童玩森林樂園，邀集來自18個國家、26個民俗藝術團隊共同參與演出，水域設施有高達四層樓的各式滑水道，提供清涼刺激的戲水體驗。同時，結合科技互動展館，營造沉浸式體驗空間，水、陸、空到各類展演，全方位展現童玩節的創新活力，誠摯邀請世界各地的遊客齊聚冬山河親水公園，共享充滿歡樂與驚喜的夏日時光。

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

代理縣長林茂盛誠摯邀請全國民眾，7月4日至8月16日一起走進童玩「森歷其境」，開啟屬於大家的森林探險旅程！

2026宜蘭童玩節相關資訊，請上官網https://www.yicfff.tw/ 及臉書 https://www.facebook.com/YICFFF 查詢。

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼2026宜蘭童玩節「森歷其境」開幕，18國團隊、4層樓滑水道清涼爆棚。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

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