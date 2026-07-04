▲謝龍介1邏輯要封殺檢舉，Cheap酸「新中華民國違停之父」。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委謝龍介6月初在立法院質詢時，質疑民眾的設備沒有經過標準局檢驗，認為警政單位不應該受理這種檢舉。對此，長期關注交通議題的網紅Cheap表示，手機能拍的只有違停，難道標檢局認證的拍出來比較準，認為檢舉違停跟手機是否通過標檢局檢驗毫無關係，更酸謝龍介根本是「新中華民國違停之父」。

Cheap在臉書表示，謝龍介質詢時說，警察的儀器都有經過標檢局檢驗，但民眾的手機、行車紀錄器沒有，憑什麼民眾可以檢舉交通違規，要求交通部再限縮檢舉，他認為這種理論毫無邏輯，「警察需要送驗的，是涉及定量測量的儀器，比如測速、雷射槍、酒測器，因為數字不對不能開罰，民眾是能檢舉這些喔？」

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Cheap說，民眾能檢舉的就是少部分的違停，手機拍違停，難道標檢局認證的拍出來比較準？紅線停車就是紅線停車，畫面拍得清清楚楚、車牌清晰，跟手機有沒有過標檢局檢驗，根本沒有關係，而且民眾出車禍報警，警察存證用的手機、相機難道也有送驗？

Cheap最後說，陳歐珀幫違規者爭取空間，立法限縮檢舉，被稱為中華民國違停之父，現在人家不在立法院了，難道謝龍介想要搶這個位子，大酸謝龍介是「新中華民國違停之父」。