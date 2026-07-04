打球也旅遊！兩岸選手雲南玉溪開打「匹克球」

▲2026「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球。（圖／翻攝 中新網 ）

記者任以芳／雲南玉溪報導

融合網球、羽毛球與桌球特性，近年席捲全球的新興運動「匹克球（Pickleball）」，正成為兩岸民間與青年交流的新載體。2026「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球交流賽日前在雲南玉溪正式開賽，匯聚台灣、湖南、天津、雲南等兩岸近百名運動員切磋球技。

2026「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球（玉溪）交流賽3日在玉溪市映月潭體育公園開幕。賽事設置公開組、精英組兩大組別，包含男雙、女雙、混雙三大競賽項目，依次開展小組賽、半決賽、決賽及頒獎儀式，匯聚台灣、湖南、天津、雲南等兩岸近百名運動員同台競技、互敘情誼。

活動當天開幕式由彝族花鼓舞《龍鼓飛揚》與經典非遺煙盒舞《跳煙盒》揭開序幕，以激昂鼓點與輕快舞步展現滇中大地的少數民族文化底蘊。

玉溪市匹克球協會會長劉峙汶指出，「匹克球這項運動兼具競技性、趣味性與極強的社交屬性，非常適合兩岸民間與青年團體互動。」本屆「榴花杯」賽事打破過往單一的體育比拼模式，首度將賽事競技、非遺體驗、民俗品鑑、企業參訪與生態研學深度結合。

台灣中華海峽兩岸青年創業協會理事長秦永恆在致辭中表示，期望未來將以本次賽事為紐帶，持續搭建兩岸青年交流平台，深化兩岸在體育、教育、文旅等多領域的融合合作，藉此厚植同胞情誼。

▲2026兩岸民間匹克球交流賽雲南玉溪開打 。（圖／翻攝 中新網 ）

台北民族匹克球隊隊員廖益誠分享，這是他第一次來到玉溪，風景秀美充滿人情味，讓人倍感親切。他強調，匹克球是一項老少咸宜、包容性強的運動，此次跨越海峽參賽，除切磋球技外，更希望能近距離感受雲南的實際發展風貌，並透過賽事結交更多志同道合的好友。

另一位來自天津、球齡3年多的選手孫百民也笑稱，這次到雲南驚喜發現，過去因比賽認識的2位台灣老朋友也前來參賽，賽場下好好敘舊，賽場上全力以赴相互切磋。

本次賽事為期6天，活動採取賽事競技與文化交流雙向融合的形式。除全程匹克球系列賽事外，主辦單位在活動期間還安排了手工製茶、民族長街宴、彝家篝火晚會等特色民俗體驗，實地走訪撫仙湖星空小鎮、澄江化石地世界自然遺產博物館，參訪紅塔集團、貓哆哩食品等知名本土企業考察研學。