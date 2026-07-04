　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

打球也旅遊！兩岸選手雲南玉溪開打「匹克球」

▲▼ 匹克球、兩岸交流 。（圖／翻攝 中新網 ）

▲2026「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球。（圖／翻攝 中新網 ）

記者任以芳／雲南玉溪報導

融合網球、羽毛球與桌球特性，近年席捲全球的新興運動「匹克球（Pickleball）」，正成為兩岸民間與青年交流的新載體。2026「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球交流賽日前在雲南玉溪正式開賽，匯聚台灣、湖南、天津、雲南等兩岸近百名運動員切磋球技。

2026「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球（玉溪）交流賽3日在玉溪市映月潭體育公園開幕。賽事設置公開組、精英組兩大組別，包含男雙、女雙、混雙三大競賽項目，依次開展小組賽、半決賽、決賽及頒獎儀式，匯聚台灣、湖南、天津、雲南等兩岸近百名運動員同台競技、互敘情誼。

活動當天開幕式由彝族花鼓舞《龍鼓飛揚》與經典非遺煙盒舞《跳煙盒》揭開序幕，以激昂鼓點與輕快舞步展現滇中大地的少數民族文化底蘊。

玉溪市匹克球協會會長劉峙汶指出，「匹克球這項運動兼具競技性、趣味性與極強的社交屬性，非常適合兩岸民間與青年團體互動。」本屆「榴花杯」賽事打破過往單一的體育比拼模式，首度將賽事競技、非遺體驗、民俗品鑑、企業參訪與生態研學深度結合。

台灣中華海峽兩岸青年創業協會理事長秦永恆在致辭中表示，期望未來將以本次賽事為紐帶，持續搭建兩岸青年交流平台，深化兩岸在體育、教育、文旅等多領域的融合合作，藉此厚植同胞情誼。

▲▼ 匹克球、兩岸交流 。（圖／翻攝 中新網 ）

▲2026兩岸民間匹克球交流賽雲南玉溪開打 。（圖／翻攝 中新網 ）

台北民族匹克球隊隊員廖益誠分享，這是他第一次來到玉溪，風景秀美充滿人情味，讓人倍感親切。他強調，匹克球是一項老少咸宜、包容性強的運動，此次跨越海峽參賽，除切磋球技外，更希望能近距離感受雲南的實際發展風貌，並透過賽事結交更多志同道合的好友。

另一位來自天津、球齡3年多的選手孫百民也笑稱，這次到雲南驚喜發現，過去因比賽認識的2位台灣老朋友也前來參賽，賽場下好好敘舊，賽場上全力以赴相互切磋。

本次賽事為期6天，活動採取賽事競技與文化交流雙向融合的形式。除全程匹克球系列賽事外，主辦單位在活動期間還安排了手工製茶、民族長街宴、彝家篝火晚會等特色民俗體驗，實地走訪撫仙湖星空小鎮、澄江化石地世界自然遺產博物館，參訪紅塔集團、貓哆哩食品等知名本土企業考察研學。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬
快訊／為郭明鑑風暴道歉　國泰投信總座張雍川請辭！
快訊／超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油　232品項一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

共軍試射飛彈2路線「故佈疑陣」　張競：中美有默契、日澳被耍猴戲

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

共軍試射飛彈2路線「故佈疑陣」　張競：中美有默契、日澳被耍猴戲

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

記憶體廠跨足文創產業　威剛董事會通過公開收購2.5萬張琉園股票

不斷更新／林立回歸火力全開！前役4安今敲兩分砲　一棒轟平悍將

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

【高雄壽山日常？】獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊　咬破寶特瓶喝水解渴

大陸熱門新聞

強颱「巴威」將登陸中國！專家：恐先撞台灣

陸AI伴侶「續航力撐不過一晚」遭網吐槽

飛彈落入南太平洋路徑曝光！　「巨浪-3」射程逾萬公里

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

廣西水庫潰決已2死　洪水淹沒村莊

湖北龍捲風8死　倖存者「雙腳離地」被吹風

植物人夫昏迷7年！她每天咬腳趾喚醒他

湖北龍捲風！男子從12樓被強風「吸」出墜落

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

甘肅今早山崩「33人遭掩埋」　當地緊急展開救援

過去制裁都不算？　荷蘭外貿部長明率團訪陸

廣西洪水沖毀養蛇場！大批毒蛇逃逸　村民受困遭咬傷

共軍試射飛彈2路線成功「故佈疑陣」

廣西暴雨成災「居民剩頭在水面」

更多熱門

相關新聞

匹克球風靡銀髮族　雲林300長者開心體驗

匹克球風靡銀髮族　雲林300長者開心體驗

由運動部全民運動署、衛福部國民健康署、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心及雲林科技大學共同舉辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，今（4）日上午登場，吸引來自雲林各鄉鎮銀髮健身俱樂部及社區照顧關懷據點逾300名長者齊聚，以近年風靡全球的匹克球運動，展開健康樂齡新生活。

男子嫌飯難吃「持刀揚言殺全家」反遭老父砍

男子嫌飯難吃「持刀揚言殺全家」反遭老父砍

陸農戶被眼鏡蛇咬整隻手發黑 老伴情急「學電視」用嘴吸毒也中招

陸農戶被眼鏡蛇咬整隻手發黑 老伴情急「學電視」用嘴吸毒也中招

昆明降雨20min「範圍不到1坪」路人傻眼狂抬頭

昆明降雨20min「範圍不到1坪」路人傻眼狂抬頭

台灣匹克球迎新局楊哲明接任協會理事長捐200萬發展基金

台灣匹克球迎新局楊哲明接任協會理事長捐200萬發展基金

關鍵字：

雲南玉溪匹克球觀光文旅

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面