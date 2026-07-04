惡狼闖民宅！女屋主熟睡遭持刀壓制　婆婆救人被嗆：過來就殺了妳

▲桃園男子趁屋主清晨外出、鐵門未關，持刀闖入民宅，攻擊熟睡女屋主並企圖性侵。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年11月清晨趁男屋主出門，鐵門未關閉時持刀闖入民宅，割傷女屋主欲性侵，女屋主尖叫抵抗驚醒家人，陳男持刀對查看的婆婆怒嗆「過來就殺了妳」後逃離，最後被中壢警方循線查獲到案。桃園地院審理時，被告坦承破壞紗門後入侵，但否認性侵與恐嚇，法官不採信其辯詞，審結依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑6年，又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑8月，應執行有期徒刑6年6月，仍可上訴。

檢警調查，45歲的陳姓男子與被害女子素不相識，於去年11月14日清晨6時許，攜帶刀械在中壢區某處民宅，趁屋主外出未關閉鐵門之機會，闖住宅一樓車庫後，以打火機燒烤住宅紗門破洞後，從洞口打開門鎖闖入屋內。陳男至住宅四樓，發現女屋主仍在房內熟睡，陳男隨即脫去自身衣物，僅著長袖內衣與內褲，手持刀子與布條，將布條沾滿去光水後推門入內，重壓在女屋主身上，持布條摀住女子臉部，左手則持刀劃傷腿部，致女子右小腿撕裂傷等傷害，陳男企圖性侵女子，因女子不斷抵抗大聲呼救，驚醒同在四樓房間睡覺的女兒與婆婆。

陳男見狀隨即倉皇逃離四樓房間而未遂，女子婆婆在三樓房間聽聞媳婦呼救，打開房門查看，正好撞見陳男從四樓樓梯逃至三樓樓梯口，陳男持刀指向婆婆恫嚇：「不要過來，過來就殺了妳」等語，致婆婆心生畏懼，陳男隨即趁隙逃離民宅。後經女子報警處理，警方在中壢區某處逮捕陳男到案，並扣得作案用刀子與布條等證物。桃檢偵結依妨害性自主等案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告坦承破壞紗門後闖入屋內，以打火機燒烤紗門後，開啟住宅之紗門門鎖，進入本案住宅之事實，惟否認有性侵與恐嚇等犯行，但被害女子則指證歷歷，法官不採信其辯詞。

法官審酌，被告為滿足自己性慾，攜帶兇器侵入住宅而欲對告訴人女子為強制性交行為，所幸因女子抵抗才使被告強制性交行為未遂，被告後續更對其他家人恐嚇危害安全犯行，致使告訴人等人莫大之心理創傷，嚴重影響日常生活。考量被告雖於審理時坦認恐嚇危安部分犯行，且對被害人表達歉意，但被告實際對本案過程多處避重就輕，且對於攜帶兇器侵入住宅，企圖強制性交犯行仍以說詞否認犯行態度，參酌告訴人量刑意見，審結依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑6年，又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑8月，應執行有期徒刑6年6月，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。