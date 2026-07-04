北門驛登場 「佮意的彼咧」　音樂派對重現木都繁華

▲林鐵回憶殺！融合阿里山小火車的「原創廣播劇」及古早味市集 重現北門車站往日風光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義市年度潛力演藝團隊「四季・紅烏克麗麗樂團」，於今（4）日下午4時30分，在百年歷史建築北門驛盛大舉辦年度公演《恰意的彼咧＿＿音樂派對》。本場活動不僅是為一個月後即將隆重開幕的「北門飯店」展開民間熱烈暖身，更首度跳脫傳統音樂會框架，將「原創廣播劇」與「烏克麗麗演奏」完美結合，並邀請專業演員跨界演出，用最道地的嘉義聲音，喚醒大眾對阿里山林鐵小火車最深刻的情感與記憶。

舞台上，由團長李子健率領的團隊發表了最新創作曲《恰意的彼咧人》（諧音：嘉義的彼咧人），該曲日前剛榮獲「2026年台灣國際烏克麗麗嘉年華大賽」第二名佳績，特將榮耀帶回鄉梓。擔綱女主唱的圓崇國小王湘棉老師，透過清脆琴聲與說故事般的溫暖嗓音，帶領台下觀眾穿越時空，回到小火車載滿故事的黃金年代；音樂會更精選江蕙、蔡振南、美秀集團等出身嘉義音樂人的經典跨世代金曲，引發現場強烈共鳴。

除了視聽饗宴，現場精心規劃的糖葫蘆、香腸珠仔檯車、套圈圈等「古早攤位體驗」，更完美重現早期驛站商賈雲集的熙攘風光。

主辦單位特別感謝宏儒禮儀公司、瑞騰營造有限公司及阿里山神木賓館大力贊助宣信國小與鹿滿國小學童入門票券，讓林鐵沿線學子得以搭乘下午的小火車直達會場，親身體驗傳統文化，讓這場在黃昏美景中舉辦的音樂派對，別具文化傳承與地方創生的深度意義。