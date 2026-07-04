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玉皇大帝vs正義使者！玄濟宮尬電禪師控遭霸凌　廖大乙怒嗆反擊

記者唐詠絮／綜合報導

台東玄濟宮自稱「濟顛禪師」的鄔馨茹，因自封「玉皇大帝」、宣稱能與外星人溝通，並鼓吹「生病不看醫生」等爭議言論，不僅引發社會爭議。知名民俗專家廖大乙曾重砲批評她「欺騙眾生」；鄔馨茹則親上火線反擊指控廖大乙未經查證，僅憑媒體斷章取義便對其毀謗，並悲痛訴說自身遭網路霸凌，雙方隔空交火，爭議持續延燒。

▲▼台東玄濟宮尬電師父遭踢館。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東玄濟宮尬電師父遭踢館。（資料圖／記者楊晨東翻攝）

▲廖大乙提供

▲廖大乙提供鄔馨茹對話。（圖／廖大乙提供）

這場宗教界論戰，起源於鄔馨茹不僅自詡「紫微聖人」，更高調宣揚「西醫很可怕」等違反醫學常識的言論，引發社會譁然。廖大乙曾痛批，即便宗教信仰自由，但該名「濟顛禪師」言行離譜，甚至傳出在友好宮廟態度不佳，根本是混淆視聽、欺騙眾生。

▲▼台東玄濟宮尬電師父遭踢館。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼台東玄濟宮尬電師父遭踢館。（圖／記者楊晨東翻攝）

面對排山倒海的批評，鄔馨茹近日親赴廖大乙臉書留言，直指對方「也曾是被霸凌者」，如今卻未了解真相，跟著媒體人云亦云，從受害者變成加害者，讓她深感難過與不公。她在留言中激動控訴，媒體與網友未經採訪便複製貼上，形成「集體網路媒體霸凌」，不僅個資遭揭露，連已澄清的事件也被重提炒作。她悲憤表示，連毒駕、竊盜犯都有馬賽克保護，自己卻遭赤裸裸公審，痛問：「我是犯了什麼滔天大罪？」

▲廖大乙提供對話。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙提供與尬電禪師對話。（圖／廖大乙提供）

針對鄔馨茹的指控，廖大乙則強調自己是基於「正義使者」的立場發聲，並非霸凌。他反擊指出，看不慣對方以飲酒、接受供養的形象自稱禪師，並質疑其宣稱一天十萬元的收入來源。廖大乙進一步表示，網路訊息真假難辨，呼籲對方應以錄音或錄影自清，而非將爭議推給AI變造；他更放話已掌握對方所有底細，將擇時向社會大眾公布。

▲廖大乙提供對話。（圖／廖大乙提供）

▲玄濟宮「紫微聖人」鄔馨茹在廖大乙臉書留言。（圖／廖大乙提供）

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