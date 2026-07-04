韓媒憤怒批造謠！華媒採訪韓選舉扯「中國介選」　英媒記者也開轟

▲南韓第9屆全國性地方選舉，開票所進行開票作業。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓地方選舉，因首爾、仁川等出現部分投票所選票不足，引發民怨沸騰，中選會委員長引咎辭職。對此，某華文媒體赴首爾採訪選後示威集會，卻只聚焦「選舉舞弊」、「中國介選」、「總統李在明與執政黨操弄選舉」等未經證實的陰謀論與錯誤訊息，引發南韓當地與外媒常駐記者及專家的批判。

實際觀看該華文媒體上傳至YouTube頻道的新聞影片，特派記者前往首爾奧林匹克公園的集會現場，採訪抗議民眾，內容卻清一色只呈現在南韓屬於少數的觀點，當中包含多種陰謀論與過去已證實為假新聞的說法，包括主張李在明是因中共介選舞弊而當選總統、中國朝鮮族可以參加總統大選投票、事前投票出現選票丟失、開票處使用中國華為伺服器等。

▼首爾、仁川部分投票所缺乏足夠投票用紙。圖為首爾市長選舉投票用紙，上面寫著共同民主黨候選人鄭愿伍、國民力量候選人吳世勳。（圖／達志影像）

聚焦極右派「陰謀論」 偏頗採訪引發韓媒與駐外記者批判

該華文媒體的影片內，受訪民眾紛紛質疑，選舉有操縱計票，主張存在許多政治黑幕。而鏡頭中，不難發現同時手持太極旗（南韓國旗）、星條旗（美國國旗）的民眾，他們舉著「選舉舞弊」、「重新選舉」標語。攝影鏡頭多次呈現示威群眾因看到有來自台灣的「外國媒體」採訪而歡呼。

由於該華文媒體在首爾的採訪與連線報導，不斷呈現極右派群眾的片面主張，又未對早已被南韓當局及主流媒體核實過的假消息予以澄清，引發南韓當地媒體與外國駐韓記者連串質疑。

▼6月20日，部分民眾持續聚集位於首爾市松坡區的奧林匹克公園手球競技場。（圖／達志影像）

韓媒怒斥扭曲南韓政治背景 掩蓋現場集會暴力淪特定傳聲筒

根據韓媒《傳媒今日》，當群眾聚集抗議的同時，部分華文與英文媒體散發未經確認、甚至已獲證實為假消息的陰謀論，還使用具煽動性的標題字幕，包括「怒喊『重新選舉』…韓國選民聚集抗議」、「李在明『重新調查投票問題』…韓國民眾：他是中國朝鮮族」。

面對該華文媒體對南韓政治背景理解嚴重不足，《傳媒今日》直接以具強烈批判意味的報導標題「李在明推動共產化？台灣媒體的扭曲」，來表達譴責。

《傳媒今日》認為，來自海外的華文媒體，過度聚焦李在明親中、中國介入選舉等陰謀論，卻未進一步討論選票用紙不足背後所顯露的問題核心，且報導內容大多未經檢驗核實。

▲部分民眾包圍投開票所，要求「重新選舉」。（圖／達志影像）

《傳媒今日》也引述，該華文媒體特派記者特別提到「前往參加抗議的群眾大多為年輕族群，且過程相當和平、並未發生任何肢體衝突」，然而對於期間內包括JTBC電視台在內等記者在現場遭集會參與者毆打、南韓體育選手與工作人員進入場館搬運體育器材，卻遭集會參與者搜身或阻擋，該記者皆未在現場報導中提及，幾乎已成選舉舞弊勢力的傳聲筒。

另外，《傳媒今日》也針對南韓當地英文媒體《韓國時報》（The Korea Times）的專欄報導予以批判。該報論說委員姜顯京（音譯）於6月17日發表標題為「奧林匹克公園集會：和平的力量更勝於比暴力」的文章，無視部分極右派群眾以搜身等形式阻擋大韓擊劍協會等9個體育團體進入場館，亦未提及現場有記者遭極右派群眾毆打，甚至直言，「我建議應頒發諾貝爾和平獎給這些示威群眾」。

▼主張「保障參政權」的示威群眾6月16日持續包圍首爾市松坡區奧林匹克公園手球館，大韓體育會關係人士欲進入，警方與示威群眾對峙。（圖／VCG）

專家揭台灣地緣政治盲點 媒體缺乏查核闢謠

面對台灣部分華文媒體，對南韓政治現實與背景，無法全面了解的問題，魯會燦財團（基金會）願景論壇營運委員長、分析韓國極右派政治成長背景的社會科學書籍《鄰居家極右》共同作者張錫俊受訪指出，「從台灣某媒體的報導能看到，台灣和中國存在著地緣政治關係等背景，導致只能以台灣自身利益關係為框架，進而出現錯誤理解與報導韓國社會議題之傾向。」

張錫俊也舉2024年12月3日、時任南韓總統尹錫悅發布戒嚴為例表示，「戒嚴內亂後，台灣執政黨民進黨也曾（透過臉書）撰寫評論，為主張『中國介入選舉』等陰謀論、號稱反中的尹錫悅背書，最後撤回（臉書發文）。」

韓媒《OhMyNews》則出動專門負責事實查核的資深記者，針對該華文媒體於6月8日的現場新聞內容，展開細部解驗，最後評定為6個查核等級中的第2嚴重等級「虛假」。

▲6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

《Ohmynews》提到，上述華文媒體特派記者，前往集會現場採訪時，為避免被誤會為中國人，還特別標示「中國X，我們是來自台灣的電視台」。

但實際採訪連線時，他們呈現出未能確認、甚至被證實為假新聞的內容，包括「李在明在中共介選與操縱下當選總統」、「中國透過華為電子設備偽造開票結果」。然而，這些涉及指控選舉舞弊的陰謀論，和此次選票不足的問題宗旨，早已脫離。

《OhMyNews》特別列出事實查核內容，嚴正闢謠。當中提到，包括中國朝鮮族等擁有永居權的外國人，在南韓只能參加地方選舉投票，至於在總統大選、國會議員選舉，則無投票權；且事前投票時使用偽造的投票用紙、開票現場使用中國華為電子設備作票等主張，早已被證實為假消息。

《OhMyNews》指出，這些都是主張「選舉舞弊論」者散播已久的說法，南韓中央選舉管理委員會甚至早就對上述謠言的始作俑者，告發送辦。

▼南韓中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽引咎辭職。（圖／VCG）

英國記者批偏頗報導散播陰謀論 荒謬報導在南韓掀波瀾

英國《衛報》駐韓特約記者、目前擔任首爾外媒記者俱樂部（SFCC）第2副會長的拉席德（Raphael Rashid），則在自身社群平台X發文，強烈批判上述華文媒體極為偏頗的報導方式。

拉席德表示，「一家台灣媒體，竟將南韓極右派的『選舉舞弊』陰謀論，當作主流觀點，向幾乎無能力辨別真偽的台灣觀眾傳播，將原本屬於邊緣論述的選舉舞弊論，包裝成主流民怨。」他強調，事實並非如此，這些論述也從未在南韓成為主流，始終也不是主流觀點，這樣的片面資訊，已對台灣觀眾造成危害。

拉席德也提到，該華文媒體還在報導中，刻意凸顯他們拍攝到群眾高喊「台灣萬歲」的口號。而南韓極右派支持者，已開始在網上這些報導片段，將其當作外部佐證，宣稱，「連台灣媒體都證實了！」

他更批判，這些包含許多錯誤內容的報導影片，不僅事後未經任何事實查核或分析，直到3週後的今天，也仍未下架。

拉席德抨擊該華文媒體的X發文，目前已超過1.4萬人觀看，引發海內外關注。據了解，該華文媒體的報導，已在南韓新聞界，掀起不小波瀾，南韓本地與外國駐韓記者，對該華文媒體的呈現手法、缺乏查證、倒向極右派的論述及放任假新聞與不實資訊持續傳播，且不願下架或更正，紛紛感到震驚與不解。

▲示威群眾持續包圍位於首爾市松坡區奧林匹克公園手球館的蠶室開票所。（圖／VCG）

一位服務於外媒的韓籍記者表示，該華文媒體特派記者，最初於奧林匹克公園採訪時，在現場表明來自台灣，而非中國，當時就吸引不少韓媒注意，也發現到他們主動接受幾家韓媒採訪，起初並不疑有他。

但這名記者指出，自己和很多南韓及外國同業，事後在YouTube看到，該華文媒體特派記者，在晚上集會時的連線報導，儘管他們都聽不懂中文，但見到該特派記者，在大批極右派群眾前，表露出興奮情緒轉播，都覺得非常離譜、違背常理。

該記者表示，「那時我們還不知道，該華文媒體整天下來的報導，到底講了什麼東西。現在詳細內容，在韓國業界都傳開了，錯誤的東西一大堆，我們才知道真的很荒謬。」