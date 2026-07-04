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甜喊「櫻花好美」成遺言！2寶媽下秒遭酒駕衝撞身亡　夫妻賞櫻心碎

▲▼南韓江原道春川市櫻花盛開。（圖／VCG）

▲南韓江原道春川市櫻花盛開。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓日前發生一起令人心碎的酒駕奪命悲劇！一對40多歲的恩愛夫妻前往京畿道安城市賞櫻，不料妻子才剛讚嘆完「櫻花好美」，下秒竟遭一輛失控的酒駕車輛迎面衝撞。妻子因傷勢過重不幸身亡，留下悲痛欲絕的丈夫與兩名年幼的孩子，肇事駕駛事後竟辯稱「喝到斷片、不記得了」，讓家屬悲憤直呼不可原諒，要求法院嚴懲。

根據韓媒《中央日報》，JTBC電視台時事節目《事件班長》指出，這起悲劇發生在今年4月11日，當時這對夫妻趁著春季前往當地的櫻花名勝散步。不料，兩人正享受浪漫美景時，危險卻悄悄逼近。丈夫A某痛苦回憶，當時妻子才剛說完「櫻花好美」，車輛就突然衝了過來，整個撞擊過程僅在短短2秒鐘內發生，根本毫無防備與逃生時間。

強大的衝擊力導致A某當場短暫昏迷，當他恢復意識後，驚見妻子被拋飛到4至5公尺外的地面，滿身是血、倒臥在地。他嚇得趕緊撥打119報案，並在救護人員的電話指導下，一邊哭喊一邊對妻子進行心肺復甦術（CPR）。然而，妻子緊急送醫後，仍因顱骨骨折與嚴重腦出血，最終傷重不治，與家人天人永隔。

警方調查發現，肇事的60多歲駕駛B某涉嫌嚴重酒駕。事發當天，他參加同學聚會，席間用燒酒杯暢飲了多達7杯的私釀酒精濃度高濃度的「浸泡酒」，隨後竟還大膽開車上路。落網時，B某的血液酒精濃度高達0.137%，已達到法定吊銷駕照標準。

面對警方偵訊，B某竟推託辯稱，「我只記得自己走出餐廳，之後怎麼握著方向盤開車、怎麼發生車禍的，我通通都不記得了！」

更引發大眾怒火的是，警方查出B某根本是酒駕慣犯，過去就曾有兩次被判處罰金的酒駕前科。在最近舉行的審判中，檢察官痛斥其惡行，並依《特定犯罪加重處罰法》危險駕駛致死罪，對目前遭到拘留起訴的B某求處6年有期徒刑。

一場酒駕車禍，讓原本幸福的家庭瞬間破碎。痛失摯愛的丈夫A某聲淚俱下地表示，「我做夢也沒想到，妻子會在短短2秒鐘內就離開了我。早知道就多照顧她一點……」

他也愧疚地說，自己現在滿心都是「沒能守護好兩個孩子媽媽」的抱歉與自責。A先生堅定強調，家人絕對不會接受任何和解條件，「我永遠無法原諒加害者」，強烈懇求法官能嚴懲酒駕慣犯，還給死者一個公道。

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