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桃園消防「消遙樂一夏」夏令營　80名學童闖關體驗趣味消防

▲桃園市消防局大園分隊今天上午在埔心國小舉辦「消遙樂一夏」夏令營，邀請80名小學生參與消防徵答。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市消防局大園分隊今天上午在埔心國小舉辦「消遙樂一夏」夏令營，邀請80名小學生參與消防徵答。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

防災教育從小扎根！桃市消防局第三大隊大園分隊今天上午在大園埔心國小舉辦「消遙樂一夏」消防夏令營，邀請來自全市各國小2至6年級學童逾80人參與。活動規劃六大關卡，融合趣味遊戲與實務技能，讓小朋友在笑聲與汗水中學會保命本領，全數完成即可換取精心設計的精美消防水槍，全場熱鬧滾滾。

▲桃園市消防局大園分隊今天上午在埔心國小舉辦「消遙樂一夏」夏令營，小小朋友「滅火小尖兵」體驗水槍推動消防模型車。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市消防局大園分隊今天上午在埔心國小舉辦「消遙樂一夏」夏令營，小小朋友「滅火小尖兵」體驗水槍推動消防模型車。（圖／桃園市消防局提供）

大園消防隊指出，本次夏令營設計六項體驗關卡，學童輪流闖關，並於每關接受宣導問答，兼顧趣味與知識扎根。「滅火小尖兵」射水體驗讓學童操作真實水槍推動消防模型車，每次成功推動都引來陣陣歡呼，小朋友們臉上的成就感藏都藏不住；「濃煙逃生體驗」架設大型濃煙體驗屋模擬真實火場環境，學童親身體驗低姿勢避難，深刻感受「趴低、低爬、掩口鼻」救命要訣；「濃煙殺手眼見為憑」以精心製作的3D模型屋，立體呈現煙霧流動特性，讓小朋友直觀理解火場關門與安裝住宅用火災警報器的重要性。

▲桃園市消防局大園分隊今天上午在埔心國小舉辦「消遙樂一夏」夏令營，小小朋友體驗心肺復甦術。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市消防局大園分隊今天上午在埔心國小舉辦「消遙樂一夏」夏令營，小小朋友體驗心肺復甦術。（圖／桃園市消防局提供）

此外，還有「防災彈珠檯」以彈珠遊戲包裝防災知識問答，讓學習不再枯燥；「救護神手」CPR教學，讓學童在安妮模型上親手實際操作，體驗心肺復甦術正確節奏，讓小朋友學會心基本救生訓練；「水帶保齡球」則讓小朋友像消防員一樣拋擲水帶擊倒保齡球，每一個全倒都能換來全場掌聲。

▲桃園市消防局大園分隊今天上午在埔心國小舉辦「消遙樂一夏」夏令營，小小朋友完成消防體驗、救護技能後大合照。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市消防局大園分隊今天上午在埔心國小舉辦「消遙樂一夏」夏令營，小小朋友完成消防體驗、救護技能後大合照。（圖／桃園市消防局提供）

現場還設立廉政宣導攤位，政風室攜手廉政志工，以「熊好的桃花源」繪本說故事傳遞「工程倫理」與「誠實信任」等核心價值，透過「推進廉潔家園」推杯子互動遊戲，將廉潔誠信的意識以輕鬆有趣的方式深植學童心中。

大園分隊長吳興黌指出，透過「消遙樂一夏」夏令營，以寓教於樂的方式引導學童親身體驗災害逃生技巧，讓防災意識從小深植心中；第三救災救護大隊大隊長吳家豪強調，防災教育向下扎根是消防局施政的重要一環，「消遙樂一夏」夏令營集結消防體驗、救護技能與廉政宣導於一堂，展現跨單位合作的能量。

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