賴清德當「打蔣大元帥」　秦慧珠：要全黨一致進攻蔣萬安

▲賴清德、蔣萬安、沈伯洋日前出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德、台北市長蔣萬安日前出席木柵指南宮三獻大典時，一方要求檢討淹水原因、另一方喊話別噴政治口水、蒼生為念，隔空交火為年底選戰增添話題。對此，台北市議員秦慧珠說，現在才7月初，賴清德當起「打蔣大元帥」，這無異下達指令：要全黨一致進攻蔣萬安。賴領軍的院長、部長、立法委員、黨祕書長、議員和全體黨員，哪一個能閒著？還不趕快搶攻，築起2028的防線。

秦慧珠表示，賴清德總統7月2日參加木柵指南宮孚佑帝君成道1146周年三獻禮大典，致詞時卻突如其來的噴了一堆政治口水，立刻把自己從高高在上的「總統」，降格成「打蔣大元帥」，反而製造出更多政治口水。

秦慧珠說，賴清德這場「脫口秀」有三大不適宜。第一：場地不宜。宮廟是渡人渡劫的地方，是不分男女善惡，更不分藍綠貧富的修行之地。任何人，包括十惡不赦的惡人，都可以在宮廟中潛心修行、渡己渡人，那有人跑到宮廟聖地去施展拳腳、亂噴口水？

第二：身份不宜。秦慧珠指出，指南宮邀請的是「總統」，不是「民進黨主席」，賴清德忘了自己受邀的尊貴身份，反而紆尊降貴為「輔選失敗要下台」的黨主席，猛誇自己提名的台北市長候選人，認為「癩痢頭的兒子是自己的好」，別人家的「狀元兒子」還是不如自己的醜兒子。這種比較，反而更突顯「賴主席」急了，要用這種誇張、失格的方式去護短。

第三：高度不宜。秦慧珠說，天上的雨神這些年喜歡到台灣的南部遊歷，這幾年南部年年淹水而不是「很少淹水」，6月25日的降雨量，屏東是超豪大雨級，高雄是豪大雨級，雨勢、農損、災情也都超大。

秦慧珠表示，總統不關心南部，只關心台北「很少淹水」，只有一小塊地方—內湖的幾個里淹水，在宮廟裡不點名批判台北市長，「上駟對中駟，降級對打」，實在是有失總統的高度。

秦慧珠直言，現在才7月初，賴清德就開第一槍當起「打蔣大元帥」，這無異下達指令：要全黨一致進攻蔣萬安。他領軍的院長、部長、立法委員、黨祕書長、議員和全體黨員，哪一個能閒著？還不趕快動起來搶著進攻，再不搶攻蔣萬安、先築出一道2028的防線，那2028年的賴清德要怎麼辦？