快訊／台中1周2起！阿北打桌球倒地無呼吸　運動中心AED電擊救回

▲台中北區運動中心稍早傳出有民眾打桌球突倒地，是台中本周第2起。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北區運動中心今(4日)16時許傳出意外，一名年約72歲男子打桌球時，被民眾發現臉色異常，隨即倒地無呼吸心跳，運動中心內2名擁有EMT救護員資格員工，立刻拿著AED衝去，發現有人正在做CPR，隨後使用電擊，順利讓男子恢復意識，送醫觀察中。

巧合的是，北屯區平德里活動中心1日也傳出類似案件，一名年約60多歲男性同樣是在打桌球，被球友目擊突然倒地，好險球友替他CPR，加上消防局文昌分隊就在活動中心隔壁，火速到場使用自動CPR設備，送醫後也順利搶回一命。

▲▼北屯區平德里活動中心，1日也傳出有民眾打桌球失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝）



今日16時25分，換成北區運動中心桌球場傳出意外。據了解，該名70多歲阿伯是常客，時常到北區運動中心打桌球，今日打到一半休息時，旁邊球友看見他臉色異常，接著人就正面朝地倒下，嚇得趕緊上前查看，發現人已經呼吸混亂，都是無效呼吸，趕緊報案、施作CPR。

北區運動中心指出，平時就有演練，遇到緊急狀況要如何處置，平時運動中心也會配有擁有EMT資格的工作人員，今日人員充足，2位同仁拿著AED到場，實施電擊後，民眾就恢復自主循環，並交由消防局救護人員處置。稍早中心有到醫院關心，民眾意識清楚，等候治療。

▲▼北區運動中心現場工作人員馬上操作AED，成功搶命。（圖／記者許權毅攝）



台中市消防局說，獲報後派遣北屯及博館分隊，出動救護車2輛、消防人員4人，給予必要急救處置後，送往中國附醫救治。