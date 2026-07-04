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俄羅斯聲稱「攻下烏東重鎮」　烏克蘭駁斥：假消息！

▲▼烏克蘭士兵在康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）周邊擊落俄羅斯無人機。（圖／路透）

▲ 烏克蘭士兵在康斯坦丁諾夫卡周邊擊落俄羅斯無人機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭參謀總部4日駁斥，俄羅斯聲稱奪下頓內茨克重鎮康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）的說法純屬「假消息」，強調該市目前仍在烏軍掌控之中。

參謀總部發言人科瓦列夫（Andriy Kovalev）向《烏克蘭真理報》表示，確實已有部分俄羅斯步兵小分隊滲入市區，局勢相當嚴峻，但烏軍第19陸軍軍團各部隊仍持續在城內及周邊地區執行防禦任務。

他透露，俄軍光是3日一天便在該方向發動11次突擊，但均未取得任何進展，「敵人屢屢藉由最高層官員散播赤裸裸的假訊息，這不是第一次。」

綜合《路透》等外媒，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）此前於3日向總統普丁報告，俄軍已成功控制康斯坦丁諾夫卡。他強調，該市為斯拉維揚斯克-克拉馬托爾斯克-康斯坦丁諾夫卡防禦區（Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka）核心樞紐之一。普丁也親赴指揮所視察，盛讚此役為重大戰略成就。

康斯坦丁諾夫卡是烏東「堡壘帶」（Fortress Belt）最南端的戰略要市，戰前人口約6.7萬人。分析指出，一旦該城失守，俄軍將取得向北推進的重要跳板，對整條防禦帶構成更大威脅。俄軍早在上月便突破城區外圍，據烏方6月初說法，當時市區已有逾百名俄軍士兵。

►俄軍宣布奪下烏東重鎮！　普丁大讚「重要戰略成就」

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