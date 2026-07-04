快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對3縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（4）日南投地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：04日下午至04日晚上

＊大雨：南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今日仍受太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北山區有局部大雨出現的機率。

氣溫方面，今日西半部高溫普遍來到33至35度，基隆及東半部也有31到33度，大台北盆地、中南部內陸及近山區、宜蘭內陸及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36至38度左右，各地紫外線偏強。

另外，強颱巴威持續增強中，暴風圈還會更大，下周四將在台灣東南方北轉，後續路徑距離台灣多近仍具變數，氣象署不排除發布颱風警報。下周五北部和宜蘭山區將有局部大雨或豪雨，其他地區降雨也會增加。

資料來源：氣象署