　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威挑戰「今年風王」不排除海陸警　下周五六影響最劇

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

巴威強颱仍持續增強，最快明天近中心最大風速可達每秒63公尺，有機會挑戰成為今年迄今的「風王」，下周三過後將北轉，可能朝台灣東北邊海面通過，暴風圈可能觸陸，不排除發布海警和陸警，周五及周六影響最劇，不過後續路徑和警報仍有不確定性。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，目前洋面兩個颱風，其中梅莎颱風預計今晚登陸中國廣西一帶，對台灣沒有直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，巴威颱風目前位於台灣鵝鑾鼻東南東方3300公里海面上，鄭傑仁指出，在北邊太平洋高壓導引下，未來先偏西到西北西方向移動，下周三、周四將到菲律賓東方海面。

鄭傑仁說，後續因太平洋高壓邊緣落在琉球附近，巴威颱風將開始北轉，下周四北轉幅度較大，轉彎角度受到太平洋高壓強弱，以及颱風範圍影響高壓分布有關，偏東或偏西都有可能，影響程度也不一樣。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風下周三過後將開始北轉，轉彎角度牽動影響台灣程度。（圖／氣象署提供）

針對各國預報路徑，鄭傑仁說明，大多模式認為路徑將從海面上通過，少部分預報模式認為比較靠近台灣陸地，「目前氣象署官方看法預估，巴威颱風可能從台灣東北邊海面通過，暴風圈有可能觸陸，海警或陸上警報都不排除發布，下周五、周六是巴威颱風最接近台灣的時間點。」

強度部分，鄭傑仁指出，未來一段時間海溫偏高，大氣條件沒有太多不利發展的因素，強度有機會再增強，且暴風半徑有機會再擴大。

根據氣象署路徑潛勢預報，明天至下周二巴威颱風近中心最大風速可達每秒63公尺，一旦超越今年4月強颱辛樂克巔峰時近中心最大風速每秒60公尺紀錄，將成為今年的風王。

不過鄭傑仁指出，巴威颱風逐漸北轉靠近台灣時，海洋條件相對較差，強度有機會減弱，最接近台灣時強度可能是強颱或減弱為中颱，暴風半徑也可能變小。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣方面，鄭傑仁說明，下周三之前受到太平洋高壓影響，各地有局部午後雷陣雨，明天中部以北山區午後有局部大雨，下周一及周二北部、南投及山區有局部午後雷陣雨，下周三午後雷陣雨縮減，以山區為主。

下周四颱風帶來東北風，鄭傑仁表示，迎風面的桃園以北、基隆、宜蘭有零星短暫陣雨或雷雨，越晚降雨越多，其他地區為局部午後雷陣雨；周五、周六巴威颱風最接近，颱風或外圍環流影響，北部、宜蘭有局部大雨，山區則有局部豪雨，其他地區降雨也會陸續增加。

高溫趨勢上，受到太平洋高壓影響，未來幾天高溫炎熱，下周四之前，西部高溫約33到35度，宜花東、澎金馬約31到33度，內陸、縱谷和台北盆地約36到38度，周四、周五溫度變化將視颱風距離遠近。

▼高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬
快訊／為郭明鑑風暴道歉　國泰投信總座張雍川請辭！
快訊／超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油　232品項一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

強颱巴威夾擊！「豪雨+大潮」恐襲濁水溪　四河分署全面戒備

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

強颱巴威夾擊！「豪雨+大潮」恐襲濁水溪　四河分署全面戒備

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

記憶體廠跨足文創產業　威剛董事會通過公開收購2.5萬張琉園股票

不斷更新／林立回歸火力全開！前役4安今敲兩分砲　一棒轟平悍將

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

相關新聞

巴威持續增強「北轉距離成關鍵」　周五起影響最明顯

巴威持續增強「北轉距離成關鍵」　周五起影響最明顯

巴威颱風周三前將持續增強，周四逐漸北轉朝台灣東方海面前進，預計周五、周六最接近台灣。由於其暴風半徑達350公里，無論是否通過台灣，影響都相當明顯，屆時全台有雨，北部及宜蘭要留意局部豪雨。

巴威下週逼近！北部、東半部做好爛天氣準備

巴威下週逼近！北部、東半部做好爛天氣準備

巴西主帥說不需要「反哈蘭德」計畫

巴西主帥說不需要「反哈蘭德」計畫

強颱巴威「關鍵北轉」　登陸台灣機率曝

強颱巴威「關鍵北轉」　登陸台灣機率曝

最新路徑！　巴威挑戰「今年風王」強度將達顛峰

最新路徑！　巴威挑戰「今年風王」強度將達顛峰

關鍵字：

天氣氣象氣象署巴威颱風路徑海警陸警高溫豪雨

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面