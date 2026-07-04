巴威挑戰「今年風王」不排除海陸警　下周五六影響最劇

▲巴威颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

巴威強颱仍持續增強，最快明天近中心最大風速可達每秒63公尺，有機會挑戰成為今年迄今的「風王」，下周三過後將北轉，可能朝台灣東北邊海面通過，暴風圈可能觸陸，不排除發布海警和陸警，周五及周六影響最劇，不過後續路徑和警報仍有不確定性。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，目前洋面兩個颱風，其中梅莎颱風預計今晚登陸中國廣西一帶，對台灣沒有直接影響。

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此外，巴威颱風目前位於台灣鵝鑾鼻東南東方3300公里海面上，鄭傑仁指出，在北邊太平洋高壓導引下，未來先偏西到西北西方向移動，下周三、周四將到菲律賓東方海面。

鄭傑仁說，後續因太平洋高壓邊緣落在琉球附近，巴威颱風將開始北轉，下周四北轉幅度較大，轉彎角度受到太平洋高壓強弱，以及颱風範圍影響高壓分布有關，偏東或偏西都有可能，影響程度也不一樣。

▲巴威颱風下周三過後將開始北轉，轉彎角度牽動影響台灣程度。（圖／氣象署提供）

針對各國預報路徑，鄭傑仁說明，大多模式認為路徑將從海面上通過，少部分預報模式認為比較靠近台灣陸地，「目前氣象署官方看法預估，巴威颱風可能從台灣東北邊海面通過，暴風圈有可能觸陸，海警或陸上警報都不排除發布，下周五、周六是巴威颱風最接近台灣的時間點。」

強度部分，鄭傑仁指出，未來一段時間海溫偏高，大氣條件沒有太多不利發展的因素，強度有機會再增強，且暴風半徑有機會再擴大。

根據氣象署路徑潛勢預報，明天至下周二巴威颱風近中心最大風速可達每秒63公尺，一旦超越今年4月強颱辛樂克巔峰時近中心最大風速每秒60公尺紀錄，將成為今年的風王。

不過鄭傑仁指出，巴威颱風逐漸北轉靠近台灣時，海洋條件相對較差，強度有機會減弱，最接近台灣時強度可能是強颱或減弱為中颱，暴風半徑也可能變小。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣方面，鄭傑仁說明，下周三之前受到太平洋高壓影響，各地有局部午後雷陣雨，明天中部以北山區午後有局部大雨，下周一及周二北部、南投及山區有局部午後雷陣雨，下周三午後雷陣雨縮減，以山區為主。

下周四颱風帶來東北風，鄭傑仁表示，迎風面的桃園以北、基隆、宜蘭有零星短暫陣雨或雷雨，越晚降雨越多，其他地區為局部午後雷陣雨；周五、周六巴威颱風最接近，颱風或外圍環流影響，北部、宜蘭有局部大雨，山區則有局部豪雨，其他地區降雨也會陸續增加。

高溫趨勢上，受到太平洋高壓影響，未來幾天高溫炎熱，下周四之前，西部高溫約33到35度，宜花東、澎金馬約31到33度，內陸、縱谷和台北盆地約36到38度，周四、周五溫度變化將視颱風距離遠近。

▼高溫趨勢。（圖／氣象署提供）