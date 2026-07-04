毒駕賓士男「一路沒剎車」撞5車傷4人...車頭爛毀　恐怖畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市47歲王姓男子今（4）上午6點47分駕駛白色賓士車，一路搖晃，短短1公里內在3處路段，追撞或擦撞5輛汽機車，造成4人受傷，車頭更撞到爛毀，警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，16分鐘後順利逮人，王男唾液快篩呈依託咪酯陽性反應，訊問後依法送辦，並建請檢察官聲請預防性羈押。

▲▼毒駕男子一路追撞5輛汽機車，造成4人受傷。（圖／民眾提供，下同）

王男先是在沙鹿區中山路撞飛39歲林姓男子騎乘的機車，機車一偏，撞上2名行人，造成3人受傷，王男沒有停車，加速離去，第2處路段擦撞停放路邊的自小貨車及2部自小客車，車上沒人，王男仍然照開，在前方撞上70歲等停紅燈的蔡姓男騎士，蔡男受傷，4人均無生命危險。

清水警分局獲報出動交通快打警力，實施攔截圍捕，16分鐘後在沙鹿區長春、星河路口發現，當時王男剛棄車，徒步逃逸不久。警方對王男唾液快篩，檢測結果呈依託咪酯陽性反應，依法逮捕王男並查扣車輛，將擴大溯源查緝毒品來源；偵訊後依涉嫌毒品危害防制條例、公共危險罪及肇事逃逸罪移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲用路人勿違法毒駕，施用毒品嚴重影響判斷力及反應能力，極易造成嚴重交通事故危害他人安全；另自本（115）年6月27日起依托咪酯已改列第一級毒品，加重刑責，警方將持續嚴格執法打擊毒品犯罪，維護社會治安與民眾安全。