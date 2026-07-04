中國1至5月失業保險支出創新高

▲中國就業情況仍嚴峻。（圖／CFP）



文／中央社

中國人社部最新數據顯示，今年5月中國失業保險支出人民幣172.2億元（約新台幣792億元），年增13.96%，創2022年以來歷年5月新高；1-5月的失業保險支出則創下有數據以來的最高。

中國人力資源和社會保障部官網3日發布「1-5月人力資源和社會保障主要統計數據」，其中失業保險基金支出為880.8億元，扣除1-4月的失業保險基金支出708.6億元，可看出5月的支出是172.2億元。

統計與分析各項公開數據的微信公眾號「數據GO」今天發文指出，與歷年5月相比，上一次的失業保險基金支出高點是2022年5月，為174.6億元。由於2022年底COVID-19疫情封控放開，今年5月等於是疫情結束後失業保險基金支出最多的5月，年增13.96%。

從歷年前5月來看，2026年1-5月失業保險支出為880.8億元，創2013年有數據以來同期新高，上次高峰是2020年1-5月的879.2億元。

不過，與此同時，失業保險基金收入也在增加。1-5月，失業保險收入887億元，支出880.8億元，累計淨收入6.2億元，結束此前連續8個月為負的局面。

文章說，2026年5月底，中國失業保險參保人數是2億4885萬人，年增1.62%；今年累計減少33萬人，可能反映了退休人員數量要大於新增就業並且繳納失業保險的人員數量。能交上失業保險的單位，一般是正規單位。