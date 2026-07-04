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川普打破數十年慣例！獲贈「396顆寶石鑽戒」大禮　價值破百萬

▲▼ 一枚由安特衛普鑽石設計師大衛戈特利佈（David Gotlib）為美國總統川普設計的戒指，於2026年6月28日在比利時布魯塞爾舉行的美國建國250周年紀念活動上亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 這枚戒指於6月底在布魯塞爾舉行的美國建國250周年紀念活動上亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時安特衛普鑽石業者日前向美國總統川普獻上一枚極盡奢華的訂製戒指，鑲嵌396顆寶石，價值估計介於2.5萬至3.5萬美元（約80萬至112萬台幣）。分析指出，此舉與安特衛普鑽石產業去年成功爭取到美國零關稅優惠密切相關。

321顆鑽石拼字超奢華

《美聯社》報導，這枚名為「自由250」的純金戒指由安特衛普高端珠寶商大衛戈特利布（David Gotlib）打造，正面以321顆鑽石拼出2個巨大字母「T」，並以56顆藍寶石、13顆祖母綠及6顆紅寶石點綴，還有一隻展翅的鑽石老鷹捧著紅寶石盾牌，下方以18K金刻字「250年美國」（250 YEARS USA）。

安特衛普世界鑽石中心（AWDC）主席莫塞爾（Isidore Mörsel）在布魯塞爾一場慶祝美國建國250周年的活動上，將戒指轉交給美國駐比利時大使懷特（Bill White），再代為轉交川普。

川普拍片致謝　將陳列辦公室

川普透過預錄影片致謝，「非常感謝來自安特衛普的朋友們送上這枚壯觀的自由250戒指。」莫塞爾則表示，「這枚戒指將見證真正的夥伴關係，就如最頂級的天然鑽石，在壓力下成形，歷經時間淬鍊，因信任而閃耀。」

白宮一名官員透露，戒指目前尚未正式交到川普手中。懷特則發文表示，待呈交川普後，這枚戒指將陳列於白宮橢圓形辦公室。

每年對美國逾20億美元

AWDC去年9月宣布，「已成功為安特衛普每年向美國出口價值逾20億美元的拋光鑽石爭取到零關稅待遇。」發言人2日說明，該組織2025年曾向歐盟委員會提供意見，協助關稅談判，但並未直接遊說美國政府。

美國倫理專家指出，川普打破白宮數十年來避免接受這類禮物的慣例。依據美國憲法，外國政府贈禮須經國會批准，但總統可選擇以個人款項向國庫補繳全額，便可自行留用；個人收受的禮物也須登記於年度財務申報表中。

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