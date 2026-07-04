鐵板燒上班前1天搭「機械車位大怒神」重摔骨折　獲賠年薪42萬

記者許權毅／台中報導

台中一對情侶蔡男與王女住某社區，結果2人使用汽車升降梯要進入停車場時，升降梯竟然突然狂墜，導致2人受困受傷。蔡男原本在事發隔天要到鐵板燒店上班，因為「爆裂性骨折」沒辦法上班，因為醫囑宜休養1年，他求償1年薪損42萬，法院認同准許。2人因管委會使用從沒合格、且未修繕的車梯，最終合計獲賠259萬餘元。

受害民眾蔡男與女友王女認為，負責維修的機電公司甚至沒有依照規定申請為合格廠商，疏於注意車梯「拉條鬆緊螺旋扣」情況，導致本案發生；社區管委會也沒申請該車梯使用許可，社區會議曾提出車梯應修繕，管委會卻仍未進行，導致車梯老舊變形。

蔡姓情侶檔說，因為意外導致醫療費、交通費、車輛毀損費、看護費、薪資損失以及精神慰撫金各自50萬與10萬，分別求償268萬5446元、14萬3195元。

▲蔡男與王女搭乘自家汽車升降梯時，突然墜落地下室，導致重傷骨折。（圖／ETtoday資料照）



該社區管委會抗辯指出，該機電廠商是有登記的專業廠商，雙方也有簽訂合約，機電廠商要負責保養、清潔設備。蔡男與王女部分請求金額，如頂級病房費、精神慰撫金並不合理，醫師所說宜休養1年也不等於不能工作。

機電廠商說，該電梯已經設置近30年，設備老舊又自始無使用許可，是社區眾所皆知，先前已經告知軌道有變形，需要立即更新，但社區依照財務狀況，才未修理，已經盡到義務而無過失。公司以及員工均有是合格，也有專業技術士證明，告訴人所指與事實不符。同樣認為蔡男與王女請求金額過高，請求駁回。

▲法院查出，是社區管委會不修機械車梯的決策導致意外。（圖／ETtoday資料照）



台中地院說，該意外經「建築物升降暨機械停車設備協會」鑑定，可知是H型鋼導軌變形、固定螺帽僅有一個，且未有插銷孔，又長期震動導致螺帽脫落，從設計到安全設備以及結構老化的綜合因素導致意外。加上該設備又未依規定取得許可，管委會確有缺失。

法院說，該機電廠商並未取得專業廠商登記證，管委會把設備交給不具法定資格廠商維護，廠商告知維修費80萬後，管委會因修費決定修繼續用，是有責任。機電廠商頂多是有違反行政管理規範，難以推論與意外有因果關係。

法院指出，被害人蔡男因此受到胸椎「爆裂性骨折」，事發隔天原本到鐵板燒店入職，每月薪資3萬5千元，因此損失1年薪資，合計42萬可請求，勞動能力減損金額以43年計算，可請求103萬餘元，加上其餘金額增減，合計245萬6446元；被害人王女因此受到胸椎骨折等傷害，醫療費用與精神慰撫金等合計14萬3195元可請求。2人合計獲賠259萬9641元。

▲蔡男與王女從一樓直接墜落地下二樓。（圖／ETtoday資料照）