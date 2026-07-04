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小桃子閱讀趣、看繪本學永續　桃園幼兒園閱讀教育成果發表

▲桃園市教育局長劉仲成在幼兒園閱讀教育成果發表會上致詞。（圖／桃園市教育局提供）

▲桃園市教育局長劉仲成在幼兒園閱讀教育成果發表會上致詞。（圖／桃園市教育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為深化幼兒閱讀教育，培養幼兒面對未來世界關鍵素養，桃園市政府教育局於今（4）日舉辦成果發表活動，局長劉仲成表示，為推動桃市年度幼兒園閱讀教育計畫，以「幼兒永續與多元閱讀」為主軸，緊扣聯合國永續發展目標，歷經一年專業培訓與跨園共學，本次活動由大溪幼兒園領銜擔任中心學校，攜手市內17所公立幼兒園凝聚教育創新能量共同參與，透過精選適合幼兒身心發展優質繪本，將靜態閱讀轉化為跨領域的動態探究活動。

▲桃園市教育局推動桃市年度幼兒園閱讀教育計畫，讓將靜態閱讀轉化為跨領域的動態探究。（圖／桃園市教育局提供）

▲桃園市教育局推動桃市年度幼兒園閱讀教育計畫，讓將靜態閱讀轉化為跨領域的動態探究。（圖／桃園市教育局提供）

教育局指出，復興區立幼兒園為本年度幼兒園閱讀教育計畫參與園所之一，該園將食育繪本融入班級的「小米課程」。讓幼兒們不僅親手播下種子、學習細心照顧，更透過每日觀察與紀錄，體會作物的生長奧秘與糧食的珍貴。此外，園方在活動上也帶來精心設計「小米成長大挑戰」與「小米農夫體驗」等活動，引導幼兒利用成長圖卡，在閱讀中具體理解食物「從土地到餐桌」歷程，透過分享食物與延伸討論，珍惜資源的態度深植於心中。

市立新屋幼兒園以健康繪本為起點，引導幼兒建立良好衛生習慣，落實均衡飲食與規律運動。同時，園方巧妙運用情緒繪本，帶領幼兒認識多元情感、表達真實感受，並學習呼吸調節等調適技巧。配合精心設計的「心情日曆」活動，讓幼兒透過吸管作畫，用色彩繽紛地展現內心世界，可有效提升了幼兒情緒察覺能力，全方位守護健康成長。

市立大園區埔心國小附設幼兒園則透過環境永續繪本，引導幼兒反思生活中的過度消費，學習故事中「重複利用、源頭減廢」的惜物精神。園方特別設計「火眼金睛認識回收標誌」活動，讓幼兒化身為資源回收小尖兵，透過打造富有探索性與創造性的學習場域，循序漸進地引導幼兒認識回收標章並落實於日常生活，從課程中培養實踐能力。

▲桃園市教育局長劉仲成在教育成果發表會上分享各單位設計繪本成果。（圖／桃園市教育局提供）

▲桃園市教育局長劉仲成在教育成果發表會上分享各單位設計繪本成果。（圖／桃園市教育局提供）

市立大溪幼兒園以生態繪本為出發點，讓幼兒親自種植小樹、養育蝌蚪，透過每日記錄其生長與習性，引導幼兒認識生命成長、生物多樣性及環境保護的重要意涵。在閱讀與討論中，幼兒可從故事角色的視角思考生物與環境的關係，進而連結自身經驗，理解珍惜生命與守護自然的價值。課程更結合自然觀察、校園散步、葉片蒐集與生態紀錄，由教師研發創新的菜園小遊戲，讓幼兒透過實際接觸累積真實經驗，展現對陸域生態的關懷，讓環境教育真正從「認識」走向「行動」。

教育局強調，學前教育公共化是重要教育政策之一，市府積極整合多方教育資源，鼓勵幼兒園發展創新多元的學習課程，致力於推動閱讀教育學習，持續發展STEAM教育課程，配合教育部114學年度補助公共化幼兒園圖書經費，期許閱讀透過活動融入課堂，將靜態閱讀轉化為跨領域的動態探究活動，全方位展現本市幼兒園教師將閱讀扎根於日常課程、落實素養教育的豐碩創新成果。

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