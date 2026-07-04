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淫男卡拉OK廁所摀嘴性侵老闆孫女　回座位繼續喝酒...慘被圍毆

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲宜蘭卡拉OK店男客性侵老闆未滿18歲的孫女，遭判6年。（示意圖，非當事人／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一名少女到外婆的卡拉OK店工作，期間上廁所遭陳姓男客尾隨，將她壓制在廁間內摀嘴性侵，被尋找少女的友人發覺，大叫引來店內其他人搭救，眾人圍在廁門外要陳男出來，陳男還在眾目睽睽下，打開門裝沒事走回座位繼續喝酒，囂張態度引發眾怒，遭到圍毆。全案經宜蘭地院審理，法官判定陳男犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處5年徒刑。可上訴。

判決指出，少女小可(化名)的外婆在宜蘭經營卡拉OK店，小可受託在2023年5月6日晚間10點，前往該店幫忙，到了凌晨2時55分許，小可獨自前往化妝室上廁所，陳姓男客趁機尾隨她進女廁，反鎖廁門將小可壓制在內，當時小可察覺隔壁廁間有人，敲門求救卻沒人回應，慘遭陳男摀住口鼻，性侵得逞。

正好小可的女性友人當天也來店內消費，她發覺小可不見蹤影，跑進女廁找人，見其中一間女廁上鎖，起疑蹲下來往門縫裡面看，目擊小可遭陳男壓制，衣物掉落在地，只能發出嗚嗚嗚的求救聲，急忙衝出去大喊「小可被帶去廁所了」，店內經理、清潔阿姨等6人聞聲衝進女廁，要求陳男開門，陳男才丟下小可，打開廁門大剌剌走回座位繼續喝酒，遭店內多人氣憤圍毆，並報警處理。

全案審理時，陳男否認犯行，陳男律師也辯稱，從陳男離開座位到走回座位區，時間只有短短8分鐘，如果雙方不是合意，難以完成性交。

不過驗傷報告顯示小可雙手都有抓傷，右腰也有壓傷，右腿則有瘀傷等情，可見小可確實遭肢體壓制性侵。而監視器畫面顯示陳遭眾人圍毆，也能佐證當時陳男因侵犯小可遭毆打，法官判定陳犯行屬實，審酌陳男犯後否認犯行、態度惡劣，另案入監前從事搭燈光舞台工作等情，依犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處5年徒刑。可上訴。

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