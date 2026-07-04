台灣虎航班機「煙霧警告」轉降桃園　旅客全數平安

▲台灣虎航。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航今(4日)一班東京飛往高雄班機，傳出機艙內有旅客一路聞到塑膠燃燒味，該班機就近轉降桃園機場，旅客皆平安。台灣虎航表示，該航機發生短暫電子艙煙霧警告，並無出現煙霧，基於謹慎就近轉降桃機，並將協助旅客以陸運回高雄。

有網友搭乘台灣虎航該班機，在Threads發文指他一路睡聞到疑似塑膠燃燒味，空姐說明前面駕駛艙出現濃煙，但找不到原因，基於安全起見先降落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣虎航說明，今(4)日IT281東京成田前往高雄航班，航機發生短暫電子艙煙霧警告，但並無出現煙霧。為求謹慎駕駛艙組員依程序向航管通報後 ，就近轉降至桃園機場且依航管指示順利完成落地作業，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機。

台灣虎航強調，該班機機內沒有易燃物，也沒有迫降情況，雖然異常訊號已經消失，但為求謹慎還是決議轉降。

台灣虎航表示，第一時間除將此事件主動向民航局通報外，也第一時間向原廠反映以求釐清問題根因，守護飛航安全。此外，也已同步啟動應變程序，將優先協助受影響的IT281航班旅客以陸運方式回高雄。台灣虎航對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。