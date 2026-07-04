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快訊／玉山山難！男墜50米深坡...隊友只抓到衣角　送醫不治

▲嘉義一名60歲林男登玉山墜谷，送醫仍不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義一名60歲林男登玉山墜谷，送醫仍不治。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣一名60歲林姓男子今（4）日攀登玉山時，行經玉山登山步道約500公尺處時，突然失足跌落約50公尺深邊坡，同行隊友見狀立即報案求援，並冒險下切邊坡實施CPR急救，消防及搜救人員獲報趕抵後接手搶救，仍因傷勢過重，送醫後仍宣告不治。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，阿里山派出所今日上午9時許接獲通報，指稱有登山客在玉山步道跌落邊坡，立即協同消防單位展開救援。消防局並同步通知林業及自然保育署嘉義分署、玉山國家公園管理處及保七總隊等單位投入搜救行動。搜救人員抵達現場後，在玉山登山步道約500公尺處附近發現墜落的林男。據了解，林男跌落後，同行隊友第一時間下切邊坡實施心肺復甦術，搜救人員到場後接續急救並將他送往最近醫療院所，但最終仍回天乏術。

▲嘉義一名60歲林男登玉山墜谷，送醫仍不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

同行隊友向警方表示，他們原本就已規劃攀登玉山行程，林男得知後主動報名參加，今天一行人自登山口出發後，步行至步道約500公尺處鐵橋附近時，林男身體突然向右側傾斜，後方隊友見狀趕緊伸手拉人，但僅抓到衣角，林仍墜落約50公尺深山坡，釀成憾事。

竹崎分局提醒，玉山群峰步道雖是國內熱門登山路線，但仍屬高海拔山區，登山活動具有一定風險。民眾入山前應充分評估自身體能與健康狀況，留意天候變化，並結伴同行、攜帶必要通訊及救援設備，以提升登山安全並降低意外發生風險。

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