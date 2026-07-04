三重男深夜開車「不開大燈」露餡　原來是毒駕...車上還藏毒

▲陳男毒駕在蔡男到蘆洲途中，因忘記開大燈遭警方盤查，卻加速逃逸遭警方攔截。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（3日）晚間，一輛黑色轎車未開大燈從元信二街轉仁愛街，警員察覺有異，隨即開啟警示燈鳴笛示意停車受檢，但該黑色轎車卻直接加速逃逸，警員尾隨至慈愛街順利攔下，當場將駕駛及乘客逮捕，並搜出毒品安非他命及依託咪酯，另駕駛經毒測，呈現2種毒品反應，隨即帶回偵訊。

據了解，住三重有多項毒品前科的50歲陳姓男子，昨天晚間10時許，開車載著60歲蔡男準備前往蘆洲地區，途中行經三重仁愛街、元信二街口，因未開啟車輛大燈引起警方注意遭到攔查，心虛的陳男卻加速逃逸，但不到5分鐘就在慈愛街，遭尾隨支援警力攔停，陳男及蔡男當場遭壓制逮捕。

▲警員發現陳男未開大燈，上前示意停車受檢。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方搜索車內，發現毒品1包安非他命1包重35.49公克，以及依托咪酯粉末1包，重24.51公克，隨即對陳男經實施唾液快篩檢測，呈鴉片類、安非他命類陽性反應。隨即連同蔡男帶回警局偵辦，陳男坦承持有毒品，警方將持續追查毒品來源，另將依毒品、公共危險案將2人移送新北地檢署偵辦。

▲警方在陳男車上搜出安非他命及依託咪酯粉末。（圖／記者陸運陞翻攝）