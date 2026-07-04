賓士男猛撞護欄！快篩驗出「三料毒駕」　一二三級毒品都嗑了

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區永安北路一段今天（4日）凌晨，一輛黑色賓士失控暴衝，狠狠撞上路邊護欄；警方到場，發現駕駛賓士車的男子，口齒不清而且精神恍惚，明顯有毒駕情況，隨即對其實施唾液快篩，經測驗驚然發現有3種毒品反應，但駕駛傷勢不輕，先由警員戒護送醫治療，再押送返回警局依法偵辦。

▲莊男駕駛賓士車自撞護欄，遭警方驗出吸食三種毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的40歲莊姓男子，今天凌晨1許開著賓士車，沿著蘆洲永安北路一段行駛，行駛途中疑似吸毒後藥力發作，精神出現迷幻現象，整輛賓士車偏移後衝至對向，直到撞上路旁護欄及圍牆才停下。附近民眾聽見聲響，隨即撥打110請警方查看，警方迅速趕抵，並要求莊男下車受檢。

▲莊男吸毒後駕駛賓士車，因恍神自撞護欄。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方發現，莊男面對詢問精神恍惚、答非所問嚴重口齒不清，明顯有吸毒後所表現情況，立即施予毒品唾液快篩測試，呈第一級毒品依托咪酯、二級毒品安非他命及第三級毒品卡西酮陽性反應，但莊男全身有多處擦挫傷，先警員戒護搭乘救護車就醫治療，隨後帶回警局依毒品、公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▲莊男駕駛賓士車自撞護欄，連安全氣囊都炸出。（圖／記者陸運陞翻攝）