房內玩手機遭父性侵1小時！媽反罵她亂說話　少女被安置還自殘

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名少女指控遭生父長期性侵，案發後向母親求助，卻未獲保護，反遭母親要求「不要亂說」。沒想到少女被安置後，母親探視時仍持續責怪、施壓，導致少女情緒惡化，甚至割腕自傷。屏東縣政府評估返家恐危及身心安全，向法院聲請延長安置，法院裁准再安置3個月。

裁定書指出，屏東縣政府於2025年10月接獲通報，少女指控遭生父長期性侵。少女表示，2024年10月間某日深夜因擔心遭母親責罵，跑到父親房內玩手機，未料父親竟趁機對她猥褻、性侵，整個過程長達約1小時，事後還警告不得對外透露。

少女事後立即向母親求助，但母親僅表示父親是因喝酒才會如此，並稱會責罵父親，還要求女兒不要將事情說出去。

裁定書指出，隔年暑假期間，父親又趁母親身體不適，載少女到屏南地區某遊憩處附近涼亭，再度伸手撫摸胸部、下體，甚至以手指性侵，之後甚至還曾傳送色情影片連結給少女，讓她驚嚇不已，直到向學校老師求助，事件才曝光。

屏東縣政府2025年10月緊急安置少女，法院也裁定安置，隨後更裁定繼續安置；社工追蹤發現，少女安置期間，母親雖多次申請親子會面並準備生活用品，但每次見面仍持續責怪少女「亂說話」，試圖影響其說法，造成少女承受極大心理壓力，情緒持續惡化，甚至出現割腕自傷行為，因此自今年6月起已暫停親子會面。

由於該案目前刑事案件仍在法院審理中，少女仍須接受持續醫療及心理諮商，且家庭缺乏可替代照顧的親屬資源，因此向法院聲請延長安置。

法院審酌，少女目前仍需穩定接受治療及心理輔導，返家恐危及其人身安全及人格發展，且無其他適當照顧資源可供依靠，雖母親反對延長安置，但經社工專業評估仍不宜返家，因此裁定准予延長安置3個月。

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