同框盧秀燕喊「多太陽是好事」　鄭麗文：盧市長是我們共同的媽媽

▲國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕出席國民黨台中小組長授證活動。（圖／國民黨提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（4日）到台中市出席小組長授證活動，在致詞時強調，距離年底選舉不到半年、2028年大選也即將來到，「盧秀燕市長是我們的太陽，是我們共同的媽媽，從台中輻射出去，大家上下一心，團結必勝」。她也說，不只盧媽媽，韓院長辛苦訪美也是台灣的驕傲、國民黨的光榮，近日到華府又是盧市長、又是鄭主席、又是韓院長，正顯示國民黨行情好，大家不要受到民進黨影響。

「國民黨很多太陽是好事，表示國民黨人才很多，不會找不到人選總統，民進黨不用幫國民黨煩惱。」鄭麗文說，面對年底選舉，除了大太陽之外，各位小組長都是小太陽，希望大家共同努力，年底選舉不只台中要贏，全台灣都要大贏，台中市長與所有議員、里長參選人都能全壘打、大滿貫。

鄭麗文表示，每一次大選大家都說決戰中台灣，台中無疑是每一次選舉最重要的領頭羊、核心地區。看到現場台中隊優秀團結，代表國民黨真正將人民的需求與心聲放在心裡，是接地氣、有溫度的團隊。

鄭麗文說，國民黨在野十年，民進黨全面的追殺打壓，無所不用其極的想團滅在野黨，但感謝各位小組長不離不棄、有情有義全力相挺，她代表國民黨向大家深深致謝。

鄭麗文強調，台灣的民主自由與繁榮，是在國民黨執政之下，與所有台灣同胞共同奮鬥的成果，為了讓台灣的成就繼續發光發熱，兩岸絕對不可以打仗，台海若發生戰爭將萬劫不復，全世界都沒有辦法倖免，比俄烏戰爭、美伊戰爭更加嚴重，國民黨必須證明和平的選項依舊存在，要讓全世界相信和平，而不是選擇戰爭。

「國民黨已成功走出第一步，證明台灣對自己的命運，對自己的未來有主導權與話語權，不是任由大國博弈的棋子，也不會淪為被棄的棄子。」鄭麗文說，首先，台灣不可以做麻煩製造者，美國總統川普說得很清楚，不希望台灣走向獨立，美國軍隊不會為了台獨越過9500英里來打仗。

鄭麗文說，國民黨宗旨是愛好和平、不要戰爭，希望跟全世界做朋友，與全世界的高科技、人才、資金、市場合作賺大錢，以最好的科技造福人類，從善念出發、正念出發，拚經濟、拚民生。

鄭麗文表示，外界一再問跟盧市長的關係，因為怕國民黨團結，每天都要挖坑，見縫插針、挑撥離間，但國民黨不會中計。不只是盧媽媽，韓國瑜院長辛苦訪美，是台灣的驕傲，也是國民黨的光榮，「說接待韓院長的跟接待鄭主席的不一樣，不一樣有什麼關係？」近日到華府又是盧市長、又是鄭主席、又是韓院長，正顯示國民黨行情好，呼籲大家不要受到民進黨影響。

鄭麗文說，這次訪美期間有幾十年來都關心兩岸、在台多年的美國官員，當面語重心長告訴她，為了兩岸的和平，台灣的民主，「國民黨不能再弱下去了，國民黨一定要強」，大家身為國民黨的幹部，身負的重責大任不只關係2300萬人的前途和幸福，台海的和平穩定，還關係著全人類的未來，全世界都對國民黨有期待，我們一定要爭氣，拿出志氣拼給天下看。