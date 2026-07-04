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誤撕多年退休金！銀行花20天「拼回萬張碎片」　竟多出31萬

8旬翁誤撕多年退休金！銀行花20天「拼回萬張碎片」　竟多出31萬

▲武漢農商銀行動員團隊耗時20多天，從上萬張紙幣碎片中逐一拼接、核驗。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸湖北省武漢市1名8旬老翁疑因意識不清，將多年累積的退休金全部撕毀。家屬向銀行求助後，武漢農商銀行動員團隊耗時20多天，從上萬張紙幣碎片中逐一拼接、核驗，最終成功兌換人民幣26萬6600元（約新台幣125萬元），較家屬原先估計的20萬元（約新台幣94萬元）多出6萬餘元（約31萬餘元）。

綜合陸媒報導，老翁的外甥徐先生近日整理家中物品時，意外發現整缸被撕成碎片的人民幣。由於老人年事已高、意識不清，疑似將多年累積的退休金全部撕毀。徐先生隨即前往武漢農商銀行新洲支行求助，希望盡可能挽回損失。

由於殘幣數量龐大且破損嚴重，銀行緊急調派多名人員組成專案團隊支援。銀行表示，20多萬元現金被撕成上萬張碎片，多數鈔票裂成5、6片，工作人員必須從逾萬張碎片中逐一比對、拼接，確認屬於同一張紙幣後，才能依規辦理兌換，過程猶如「大海撈針」。

銀行指出，團隊初期1天僅能完成9張紙幣拼接，隨著分工與經驗累積，效率逐步提升，後期1天最高可完成約6萬元的拼接與兌換作業，最終歷經20多天完成全部核驗，成功兌換26萬6600元。

針對外界質疑為何不採用AI辨識或直接以稱重方式估算兌換，銀行回應，依人民幣殘損幣兌換規定，必須確認殘片可完整拼接並核對紋路，再依保存面積判定全額或半額兌換。單靠稱重無法確認每張鈔票是否完整、是否涉及假幣或重複計算，因此無法作為正式兌換依據。

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