巴威路徑3劇本：登陸機率僅4成　暴風圈可能掃過北部陸地

▲巴威颱風眼扎實，48小時內強度將衝上巔峰。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

巴威2天內強度衝上巔峰，下周二近中心風速達每秒63公尺，超過17級風以上，被掃過的電桿和大樹可能攔腰折斷，後續路徑是否直衝台灣備受關注。氣象專家賈新興表示，綜合各預報模式，巴威暴風圈可能掃過台灣北部、東北角陸地，發布海警機率高，陸警仍待下周觀察，颱風登陸台灣機率僅3到4成。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，巴威颱風眼扎實且非常小，為完美的颱風發展，48小時內近中心最大風速還會再增強，下周二上午8點，颱風近中心最大風速已經達到每秒63公尺，等同超過17級風以上，超過風速計量測上限，瞬間最大陣風每秒78公尺，超過17級以上的風，電桿或大樹都可能攔腰折斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，巴威颱風預估在下周二上午8時，七級暴風半徑可達350公里。賈新興說明，台灣南北距離約400公里左右，假設颱風是一個完美的圓，等同涵蓋700公里的範圍，相當廣泛，因此颱風後期路徑非常重要。

針對各國預報，賈新興表示，以傳統電腦系集預報，巴威颱風往台灣陸地方向移動機率約3成到4成；歐洲單一模式預報預測，颱風中心可能擦到台灣北邊陸地，以日本沖繩宮古島以西移動的機率較高；歐洲AI預報則認為巴威颱風中心可能通過宮古島，朝台灣的機率不到2成。

▲巴威颱風路徑預測，左為歐洲系集模式，右為AI模式。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興進一步說明，目前颱風對台灣的影響預測有3個情況，包括颱風中心登陸、擦邊或不影響，按照歐洲預報，在台灣登陸機率僅3成到4成，沒有登陸機率高於6成；AI模式預測沒有在台灣登陸機率則超過6成至7成。

賈新興分析，綜合兩者來看，目前預估路徑以在台灣北部近海或宮古島以西通過機會比較高，發布海警機率非常高，陸警則端視颱風路徑是在宮古島以西或以東，若是以東且靠近那霸，發布陸警機率低，但若在宮古島通過機率高，颱風暴風圈可能擦到台灣北部、東北角陸地，下周一、周二預報趨勢將逐漸明朗，目前距離超過3天，路徑誤差可達200公里左右。

天氣影響方面，賈新興表示，下周四傍晚起，北北基宜將開始受到颱風外圍環流影響，天氣轉有陣雨；下周五至周六傍晚前，受颱風環流影響的機率，全台有雨，其中台中以北山區及宜蘭要特別防範有較大雨勢發生的機率。

此外，7月12日至18日在颱風遠離後，將受到偏強西南風影響，台南以南將出現連續降雨，其他地區午後雷陣雨也相當明顯。