不爽變換車道！台中2男路中間開打　小刀對決鐵槌畫面曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市26歲林姓男子昨（3日）下午4點多，開車時和47歲林姓男子開的小貨車，因為變換車道引發口角，2人當街停車爭吵，引發路人狂拍，26歲林男拿出小刀嗆聲，對方跳下車後則從車斗拿出榔頭對峙；沒想到雙方離開後，又在幾百公尺外的路口遭遇，2人當場就在路中間互毆，警方獲報根據車牌將兩人逮捕到案，偵訊後移送法辦。

▲▼台中2名男子街頭發生扭打，各自拿出小刀鐵槌對決。（圖／翻自八卦村 - 行車紀錄器）

有網友po出一段台中街頭鬥毆影片，一名男子拿出一把小刀，靠近小貨車駕駛座大聲咆哮，貨車駕駛不爽被嗆，下車後從車斗拿起一把榔頭，奔上前要反擊，但對方已加速離去，台中市警二分局獲報趕抵中清路、北平路口現場，雙方都已離去。

原本以為這事已結束，不料兩車又在幾百公尺外的中清路、后庄北路口狹路相逢，2人在街頭相互追逐扭打，小林一度還跌倒在地，趕緊起身後，衝進駕駛座快速開走。

警方事後根據車牌號碼將2人逮捕到案，經查，原來是因為開車時變換車道引起糾紛，下車互嗆，雙方均有輕微傷勢，警方依法查扣小刀1支等相關證物，全案已依涉嫌恐嚇、傷害及毀損等罪嫌，分別移送台中地檢署偵辦。

警方檢視相關事證後，認定雙方於道路上有危險駕駛行為，已依道路交通管理處罰條例第43條規定舉發，並依法吊扣車輛牌照，以維護用路人安全。