陸海警東部海域巡查「常態化」　陸專家：日本不悔改的必要之舉

▲大陸海警局上月派出4艘海警船赴台灣東部海域「執法巡查」。（圖／翻攝微信公眾號）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海警4日宣稱，海警秀山艦編隊自即日起接替岱山艦編隊，繼續在台灣以東海域依法展開「執法巡查」。值得注意的是，相較於上個月的執法巡查公告，陸方此次行動多出了「常態化」的字眼。

根據《央視》旗下「玉淵譚天」報導，大陸海洋專家楊霄指出，「常態化」意指以連續執法行動宣示主權，大陸海警先後實現了釣魚島（釣魚台）及其附屬島嶼領海常態化巡航、黃岩島領海及週邊區域常態化執法巡查等，「例如2025年，海警在釣魚島巡航天數達357天，充分彰顯了對釣魚島及其附屬島嶼領海擁有無可爭辯的主權。」

楊霄提到，最近一個月，中國海事海上交通專案執法編隊抵達台灣東南部海域、自然資源部開展我國台灣以東管轄海域海洋環境調查……海警在台灣島以東海域常態化巡查，說明將持續開展這些行動，讓海域內的每一項活動都更加依法依規、規範有序，為維護國家海洋權益提供堅實支撐。

楊霄說，一個月來，中國海警依法在台灣以東海域進行執法巡查，但日方不僅不加收斂，還不斷提出「抗議」，挑釁更甚。面對這種不知悔改的態度，升級執法巡查行動為「常態化」，不是主動挑起事端，而是正當防衛、以法止亂的必要之舉，也是補位盡責，維護包括台灣同胞在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全的必要之舉。

對於大陸海警的行為，陸委會4日下午發文強烈譴責，並強調，中共所有號稱「執法巡查」的行為，本質上就是違反國際法的擴權並破壞區域穩定，「違法的行為」做再多次還是違法，也不會被國際承認。