首度合體鄭麗文選舉站台　黃國昌：藍白2026一起勇敢奮戰

▲民眾黨主席黃國昌出席藍白大團結作伙顧嘉義記者會。（圖／截自民眾黨直播）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉年底登場，在嘉義市長部分，藍白合作共推民眾黨張啓楷參選，今（4日）舉辦藍白大團結作伙顧嘉義記者會，藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌首次同台幫張啓楷站台。黃國昌說，這次民眾黨跟國民黨選擇在2026年地方選舉合作，在國家利益前，個人是小我、政黨利益更不能超越國家利益；他說，為了嘉義鄉親，張啓楷這一棒掉不得，民眾黨所有的黨員、支持者，一定要跟國民黨團隊勇敢奮戰，守住嘉義的未來，「2026年的選戰，我們一起奮鬥」。

黃國昌致詞時說，剛剛鄭麗文主席慷慨激昂的演講，反映出大家此時此刻的心情。他說，剛剛黃敏惠市長分享，當初卸任市長後，看到嘉義市經濟活動、商家收入每年都在下降，「曾經是嘉義市的大家長，敏惠市長說她看了心好痛，因此她決定再站出來，不是為了她自己，是出來承擔」，再度在所謂傳統綠營選區創下奇蹟，拿下嘉義市長，經濟發展、招商、觀光人數馬上反轉一路往上。

「這樣的市長能在傳統綠營區屢戰屢勝，不是沒有道理。」黃國昌提到，過去在研究嘉義市，發現在野陣營唯一能戰勝的三個字，就是黃敏惠，才能翻轉過去長期由民進黨把持的嘉義市。黃國昌說，黃敏惠不是為了她自己、不是為了國民黨，是為了嘉義鄉親在做事。這樣的視野，讓嘉義市成為南台灣最耀眼的藍寶石。

黃國昌提到，這次民眾黨跟國民黨選擇在2026年地方選舉合作，他的心情跟絕大多數台灣人民一樣，在國家利益前，個人是小我、政黨利益更不能超越國家利益。當看到台灣民主在沈淪、法治在敗壞，這時在野黨必須扛起國家的時候，放下政黨小我為國家完成大我的時候。

黃國昌指出，經過民主程序，在野陣營決定由民眾黨的張啓楷接起黃敏惠市長的棒子，「張啓楷的壓力非常大，這一棒掉不得，不是因為民眾黨，而是為了所有嘉義鄉親，這一棒絕對不能掉」。

黃國昌說，只有張啓楷，這位從過去專業財經記者，在立法院又非常懂財政懂預算，未來承繼黃敏惠市長市政基礎上，不僅是非常好的領航者，也將是一個非常好的行銷者，把嘉義市的美、嘉義市的好行銷到全世界。

「今天我跟鄭主席來嘉義，這是我們第一次合體參加選舉造勢活動。」黃國昌說，這代表這次在嘉義，藍白一定要贏，不是張啓楷贏，是嘉義要贏、台灣要贏，守住嘉義就守住台灣。所以，在2026年嘉義市長選戰中，民眾黨所有的黨員、支持者，一定跟鄭主席、跟黃市長所率領的國民黨團隊，以及所有熱愛嘉義這塊土地的鄉親，勇敢奮戰，守住嘉義民主聖地，守住黃敏惠市長優良市政，守住嘉義的未來，2026年的選戰，我們一起奮鬥。