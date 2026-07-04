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桃園八德瓦斯外洩！疑污水工程挖破管線釀禍　現場急拉封鎖線

▲桃園市八德區和平路與大忠街口今天上午驚傳瓦斯外洩意外，消防人員到場灑水降溫。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市八德區和平路與大忠街口今天上午驚傳瓦斯外洩意外，消防人員到場灑水降溫。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區和平路、大忠街口今（4）日上午傳出瓦斯外洩意外，因正值週六假日，濃厚瓦斯味讓店家住戶嚇了一跳！桃園市消防局立即派員到場灑水降溫，並通知欣桃瓦斯公司人員到場檢修。據指出，現場進行的污水地下道挖掘工程，疑為工人施工時不慎挖破地下瓦斯管線，導致瓦斯外洩，幸好沒有人員傷亡，欣桃瓦斯已緊急派員處理中。

▲桃園市八德區和平路與大忠街口今天上午驚傳瓦斯外洩意外，欣桃瓦斯公司人員到場檢修。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市八德區和平路與大忠街口今天上午驚傳瓦斯外洩意外，欣桃瓦斯公司人員到場檢修。（圖／桃園市消防局提供）

八德警分局指出，上午10時48分許接獲通報，八德區和平路與大忠街口傳出瓦斯外洩意外，立即會同消防人員到場，經查係污水地下道挖掘工程時，工人不慎挖破瓦斯管線，現場已找來欣桃瓦斯公司緊急處置，員警則在現場實施交管，提醒人車改道行駛。

▲桃園市八德區和平路與大忠街口今天上午驚傳瓦斯外洩意外，欣桃瓦斯公司人員與消防到場。（圖／八德警分局提供）

▲桃園市八德區和平路與大忠街口今天上午驚傳瓦斯外洩意外，欣桃瓦斯公司人員與消防到場。（圖／八德警分局提供）

桃園市消防局表示，瓦斯外洩現場雖無災損，亦未造成人員傷亡，消防局出動消防車1部、消防員2名在旁待命，對於造成瓦斯外洩意外，正由警方、欣桃瓦斯公司調查責任歸屬。

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