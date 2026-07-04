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巴威逼近！美封「超級颱風」恐掀9m巨浪　太平洋群島緊急狀態

▲▼ 。（圖／翻攝自JTWC）

▲ 關島與北馬里亞納群島為防巴威颱風災情進入緊急狀態。（圖／翻攝自JTWC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

今年第9號颱風「巴威」（Bavi）正朝美國太平洋屬地逼近，關島與北馬里亞納群島居民4日嚴陣以待。美國聯合颱風警報中心（JTWC）將其歸類為「超級颱風」，目前持續風速達每小時259公里，瞬間最大陣風更高達每小時314公里，相當於5級颶風強度，堪稱極度危險。

綜合《法新社》及ABC，預報顯示，颱風預計於當地時間5日深夜至6日清晨通過關島與北馬里亞納群島之間，屆時中心附近風速可能攀升至每小時約265公里，並帶來9公尺高巨浪，洪患風險極高。

氣象局示警：預報前景嚴峻

降雨量方面，5日上午至8日下午預估累積雨量可達5至10英吋（127至254毫米）。美國國家氣象局警告，「馬里亞納群島的預報前景十分嚴峻，關島及北馬里亞納群島全體居民應做好迎接至少熱帶風暴等級氣候條件的準備。」

兩地政府皆宣布進入緊急狀態，4日慶祝美國建國250周年的活動已被防颱工作取代，合計約20萬名居民近日紛紛湧入加油站排隊、購買合板、囤積食物與瓶裝水。

全員動員防災降損害

塞班島太平洋俱樂部度假村工作人員卡斯楚（Reymark Castro）說明，工程、景觀到營運各部門全員動員，封窗、固定室外設施、備妥急救物資，「大家正各司其職，齊心合作，以求將損害降到最低，並確保風暴過後能迅速反應。」

北馬里亞納群島今年4月中才遭另一個超級颱風辛樂克（Sinlaku）侵襲，造成大規模停電、車輛翻覆及屋頂受損等災情，還有一艘貨船沉沒，造成6名船員罹難或失蹤。

2月內連2超強颱　史上首見

風災後至今仍有部分居民住在臨時收容所，美國紅十字會在巴威來襲前已派遣救災團隊與物資提前部署。卡斯楚感嘆，「同一年2個月內連續遭遇2個超強颱風是歷史性事件，至少在馬里亞納群島前所未見。」

氣候科學家指出，今年6月全球海洋溫度創下有紀錄以來最高，偏暖的海洋助長熱帶氣旋強度並增加降雨量。世界氣象組織近日也警告，聖嬰現象已在熱帶太平洋地區展開，且預計將在未來數月快速增強，進一步提升全球極端天氣事件發生的可能性。

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