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稱「Taiwan Plus是災難」　李遠改口道歉：壓力太大講錯話

▲▼文化部長李遠。（圖／記者湯興漢攝）

▲文化部長李遠。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

文化部長李遠日前在立法院為文策院投資電影《功夫》致歉，並稱Taiwan Plus是災難。但李遠今日出席公視記者會時表示，自己審預算時面臨極度壓力，心想只要保住預算就好，「叫我講什麼都可以」，現在要為提到Taiwan Plus和《功夫》道歉，「希望大家原諒我講錯話」，強調的都是「制度本身」。

李遠日前在立法院備詢時，遭國民黨立委羅智強質疑Taiwan Plus多年投入龐大預算，成效有限卻有爭議，還批評政府投資《功夫》超過1.5億元，最終票房僅約4693萬元，提案要將Taiwan Plus的 10億元預算減列2000萬元、凍結5億元。李遠隨後為文策院投資電影《功夫》致歉，並稱Taiwan Plus是災難。

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李遠今日出席公廣集團20周年記者會，他說，公視是在一個很混亂的台灣社會情緒下成立，8年後才有公廣集團，後來這20年來一直在增加，包括台語台、小公視、Taiwan Plus等。

「各位一定聽到我最近講了一句大家很不爽的話『Taiwan Plus是一個災難』。」李遠進一步解釋，自己面臨審預算極度壓力下，「心裡想只要保住預算就好，叫我講什麼都可以。」因為審預算時動不動好幾億就被凍一半，所以在現場協商時，希望自己道歉後砍好幾億變成一千萬，才說出為《功夫》道歉，說出為Taiwan Plus道歉也是這樣狀況。

李遠表示，要在台灣做事，就只能自己相信自己，若想太多幾乎做不下、去也活不下去，「我們相信自己，相信就是一道光，我們看著這個光往前進，希望大家原諒我講錯話，因為壓力太大。」

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