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鄭麗文下動員令「100%團結支持」張啓楷　黃敏惠贈國旗挺接棒

▲▼鄭麗文、黃國昌、張啓楷、黃敏惠出席藍白大團結作伙顧嘉義記者會。（圖／截自民眾黨直播）

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌合體力挺張啓楷。（圖／截自民眾黨直播）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉將在2026年底登場，嘉義市長部分藍白合作，共同推派民眾黨張啓楷參選。今（4日）舉辦藍白大團結作伙顧嘉義記者會，藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌首次同台幫張啓楷站台。鄭麗文致詞時下達全面動員令，「所有國民黨的團隊，百分之百團結支持張啓楷，贏得嘉義大選」；黃敏惠也說，張的責任重大，更以四行倉庫保衛戰妙喻，自己守了嘉義市8年，現在把國旗送給張，相信會旗開得勝、啓楷得勝。

鄭麗文說，黃敏惠前前後後4屆嘉義市長，政績沒得挑剔，嘉義市雖然沒有竹科、沒有南科，但是嘉義的經濟效益讓大家很羨慕、大家都來取經。鄭表示，如果做這麼好，年底選舉不能延續就太可惜了。

鄭麗文指出，接棒的也必須要是文質彬彬、有溫度，把基層鄉親的需要放在心裡面，而且有辦法解決問題、創造績效，「黃敏惠的武功秘笈已經傳給張啓楷了，通通傳給張啓楷，讓張可以接棒、讓嘉義市越來越好」。

鄭麗文說，看到嘉義這麼好，不捨得掉棒，所以這次選舉很重要很關鍵，我知道謠言滿天飛、很多人見縫插針。鄭笑說，張啓楷是一個很實在的人，土生土長台灣人，到台北打拼、人緣很好，「不知道他為什麼被黃國昌拐去民眾黨，我明明認識他比較久，但沒關係，大家都是好朋友，今天台灣政治已經被民進黨搞得烏煙瘴氣、內鬥內耗」。

鄭麗文也發下全面動員令，「所有國民黨的團隊，百分之百團結支持張啓楷，贏得嘉義大選」。鄭說，希望市長要贏，議員也要全壘打，所有地方選舉，藍白大團結，不分彼此不分你我，「嘉義贏、台灣就贏2028年就會大贏，國民黨為了嘉義，全面支持、唯一支持張啓楷」。

即將卸任的現任市長黃敏惠則說，今天藍白的合作，就在嘉義市，為台灣而戰、為嘉義而戰，為下一代子孫而戰，「共同為孩子的未來、為台灣的未來，為中華民國的未來努力」。

黃敏惠也對張啓楷說，你責任重大。為什麼藍白要合作？不合作只有對立、對抗，在野陣營要更多的對話、更多合作，民主政治就是政黨政治，「當我們看到人家傲慢時，必須勇敢站出來，必須要犧牲小我完成大我」。

黃敏惠提到，藍白的合作中，過程也遇到許多挑戰。她說，要先給翁壽良醫師鼓掌，國民黨當時推出翁醫師站出來，與民眾黨的張啓楷來一場民主之爭，兩邊共同努力下，公平公正的制度，最後出線了。民主之爭，為了大我為了更好，當張啓楷贏了之後，我們共同支持他。

黃敏惠強調，選舉時謠言最多，分化、對立，但是嘉義市民主聖地，嘉義市民都知道謠言不可聽、奧步不用怕、心頭抓乎定，勇敢向前走，嘉義一定贏。

最後，黃敏惠也妙喻，嘉義市就像四行倉庫，她守了嘉義市8年，過去有女童子軍楊惠敏送國旗給四行倉庫，「現在是由黃敏惠送給張啓楷，我們共同努力，藍白大團結，一起顧嘉義」，把國旗送給張啓楷，相信會旗開得勝、啓楷得勝。

▲▼鄭麗文、黃國昌、張啓楷、黃敏惠出席藍白大團結作伙顧嘉義記者會。（圖／截自民眾黨直播）

▲嘉義市長黃敏惠力挺張啓楷接棒。（圖／截自民眾黨直播）

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